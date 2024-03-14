Белгородская область с утра под огнем: в росСМИ сообщили о боях с "украинской ДРГ"

Местные власти подтверждают, что утром были обстреляны Белгород и его окрестности. Кроме того, в медиа информируют о боях в одном из приграничных сел.

Россияне пожаловались, что на территорию РФ якобы пытается зайти украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). Об этом известно из поста медиа Mash от 14 марта.

"Сейчас украинская ДРГ пытается проникнуть на территорию Белгородской области. По нашей информации, бой продолжается в районе села Сподарюшино", — указано в публикации.

Российский военкор и пропагандист Александр Коц подтверждает информацию о прорыве государственной границы. По его словам, сейчас продолжаются бои вблизи пограничного пункта Сподарюшино.

"Противник в 50 метрах, забрасывает наших гранатами. Подтягиваются танки, БМП "Брэдли", работают авиация, РСЗО. На населенном пункте Козинки — напротив Большая Писаревка — пытаются оттуда прорваться с бронированной техникой. Обстановка напряженная", — говорится в сообщении военкора.

Село Сподарюшино на карте Фото: Google Maps

Обстрел Белгорода и области

Утром 14 марта Белгородская область подверглась обстрелу, в котором обвиняют ВСУ. Сообщается, что кассетный снаряд якобы попал в машину, водитель которой погиб.

Атаку подтвердил губернатор Вячеслав Гладков, отметив, что ПВО сбила 8 воздушных целей "на подлете к городу". По его словам, есть пострадавшие — две женщины и мужчина.

Также якобы была обстреляна проезжая часть между поселком Разумное и Белгородом. В медиа Baza информировали, что один из снарядов якобы попал в здание судмедэкспертизы в поселке Сосновка под Белгородом.

Кроме того, под огнем оказался и город Грайворон. Предварительно известно, что пострадал один человек — у него ранение руки. Повреждены три автомобиля. Гладков рассказал, что одна из машин сгорела.

Напомним, утром 13 марта подвергся атаке военный полигон ВС РФ на территории Луганской области. В росСМИ раскрыли детали относительно потерь вражеской армии в результате этого события.

Пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что военные наблюдают "определенную панику" у врага.