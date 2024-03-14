Черноморский флот отказался: Россия в 2024 году продаст Индии два фрегата

Изначально корабли были предназначены для Черноморского флота РФ, однако российские военные от них отказались по причине отсутствия силовых установок.

В акватории Балтийского моря российские судостроители начали ходовые испытания фрегата Tushil проекта 11356. Еще один фрегат Tamala достраивается на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде. Оба корабля к концу 2024 года согласно контракту должны быть поставлены Военно-морским силам Индии. Об этом 13 марта сообщили обозреватели Defense Express.

Telegram-канал "BaltiyskLife — Балтийск" 5 марта опубликовал видео перехода фрегата Tushil из Калининграда в Балтийск для начала заводских ходовых испытаний. Данный корабль закладывался для ВМФ России в 2013 году под названием "Адмирал Бутаков", но в итоге будет поставлен в Индию согласно заключенному контракту. Такая же судьба ожидает и фрегат Tamala, который должен был стать в свое время кораблем российского ВМФ "Адмирал Истомин".

Оба корабля, пишут обозреватели, имеют специфическую биографию. Дело в том, что фрегаты по окончании строительства изначально предназначались для Черноморского флота РФ, однако строительство было заморожено в 2016 году. Как выяснилось, российские военные отказались от кораблей по причине отсутствия силовых установок.

Через два года, в 2018 году, Россия и Индия заключили контракт на сумму 1,2 млрд долларов на достройку кораблей — индийский флот должен был получить корабли к концу 2023 года, но график впоследствии сдвинули к концу 2024.

"Предполагается, что вертикальные пусковые установки на этих кораблях будут адаптированы для запуска крылатых ракет BrahMos", — отметили эксперты.

В общей сложности в составе индийского флота находятся шесть фрегатов проекта 11356. А после того, как российские ВПК выполнит все договоренности, таких кораблей у ВМФ Индии станет 10 единиц.

Ранее сообщалось, что Индия утвердила проект разработки истребителя пятого поколения в рамках программы Advanced Medium Combat Aircraft. Перед этим Россия годами пыталась предложить разработки Су-57 и Су-75, но индийская сторона вышла из проекта в 2018 году.