Экономическое бронирование — самый противоречивый аспект в украинской схеме мобилизации, — FT

Глава экономического комитета Дмитрий Наталуха признал, что его предложение вызвало негативную реакцию, однако он подчеркнул, что цель этой схемы — не спасти людей от армии, а обеспечить дополнительные финансовые ресурсы для мобилизации.

В Украине возникла дискуссия и общественный резонанс вокруг плана "экономической мобилизации", особенно в свете предполагаемой системы "зарплатного бронирования", считающейся одним из самых спорных аспектов мобилизационной стратегии. Об этом пишет британское издание Financial Times.

Украине требуется мобилизовать полмиллиона человек, и сейчас законодатели работают над законопроектом о мобилизации, который должен установить правовую основу для организации этого процесса перед ожидаемой новой волной мобилизации. Однако новая схема вызывает оживленные обсуждения и критику в обществе.

Новый закон предполагает снижение возраста для мобилизации до 25 лет и обязательную онлайн-регистрацию для мужчин. Неисполнение этого требования может привести к штрафам, включая возможность лишения водительских прав и "домашние визиты" для уклоняющихся.

Особое внимание привлекает предложение о введении системы "экономического бронирования" для работников в секторах, считающихся критически важными для экономики. Изначально планировалось включить эту систему в новый закон, однако, в связи с общественной реакцией, возможно, она будет введена отдельным постановлением правительства или новым законодательным актом. Согласно новой системе, эти работники должны будут платить за свою "бронь" из своих доходов, отмечает издание.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отказался раскрывать детали инициативы по экономическому бронированию, заявив лишь о необходимости различения между "воюющими" и "работающими на наполнение бюджета". Председатель парламентского комитета по вопросам обороны Александр Завитневич выразил осторожность по поводу этой инициативы, отметив, что хотя каждая копейка важна, этот вопрос требует широкого обсуждения, так как может разделить общество на бедных и богатых.

Глава экономического комитета Дмитрий Наталуха признал, что его предложение вызвало негативную реакцию, однако он подчеркнул, что цель этой схемы — не спасти людей от мобилизации, а обеспечить дополнительные финансовые ресурсы для мобилизации вооруженных сил.

Законопроект о мобилизации

Законопроект о мобилизации был внесен в Верховную раду в конце января и в феврале был принят в первом чтении. В настоящее время документ находится на стадии рассмотрения в парламентском комитете по национальной безопасности, обороне и разведке, где рассматривается более 4 тысяч поправок к документу. Планируется, что законопроект будет рассмотрен во втором чтении в конце марта, хотя сроки зависят от продолжительности обсуждения поправок.

Напомним, 1 марта сообщалось, что в Раде утвердили новые правки законопроекта о мобилизации. Народные депутаты планируют отменить право граждан на отсрочку, если они получают второе высшее образование или вторую специальность. Отсрочка сохранится только для тех, кто учится последовательно.