ВМС Турции провели первые стрельбы из отечественного ракетного комплекса "MIDLAS" (видео)

Успешные испытания, которые прошли в Черном море, дадут "зеленый свет" проведению дальнейших работ по фрегатам Type I во главе с флагманским кораблем TCG Istanbul ВМС Турции.

Головной корабль ВМС Турции TCG Istanbul провел в Черном море важное тестирование своих огневых систем. Он запустил ракету класса "земля-воздух" HISAR-D с базы MIDLAS VLS, что ознаменовало успешное завершение ходовых испытаний этой новой системы вертикального пуска. Об этом 12 марта сообщили в Naval News.

Главком ВМС Турции адмирал Эрджюмент Татлиоглу подчеркнул, что все оборудование, использованное в ходе испытаний, было местного производства. По его словам, запуск ракеты HISAR-D с использованием комплексного применения корабельных радаров и датчиков, систем управления огнем системы боевого управления ADVENT на TCG Istanbul стал важнейшим аспектом огневых испытаний.

Дело в том, что успешное испытание пусковых установок даст толчок для проведения дальнейших работ по фрегатам Type I во главе с флагманским кораблем TCG Istanbul.

Что известно о комплексе

MIDLAS — это система вертикального пуска, разработанная компанией Roketsan. Ее разработка набрала обороты после отмены сделки по Mk 41 VLS из-за санкций США, вызванных закупкой Турцией российской системы ПВО С-400, что также привело к прекращению сотрудничества в проекте F35.

После первых огневых испытаний MIDLAS в декабре 2023 года система была оперативно интегрирована в TCG Istanbul и незамедлительно приступила к ходовым испытаниям. Кульминацией тестирования стала стрельба из MIDLAS ракетой HISAR-D, представляющей собой корабельный вариант ракет HISAR. Хотя компания не раскрывает конкретных технических характеристик ракеты, открытые источники оценивают дальность ее полета примерно в 35-40 км.

"В перспективе в MIDLAS будут интегрированы SIPER Block-1, ATMACA и другие отечественные ракеты большой дальности. Это позволит турецким ВМС размещать на своих платформах широкий спектр оборонительных и наступательных ракет", — подытожили обозреватели.

Ранее мы подробно писали о тактико-технических характеристиках турецкого фрегата TCG Istanbul, который в июне прошлого года был принят на вооружение ВМС Турции.