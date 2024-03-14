"Кадыров, жди нас": в Белгродскую область вошли добровольцы из Ичкерии (видео)

Добровольцы Республики Ичкерия обратились к порабощенным народам России и призвали их восставать. Также обещают, что Рамзана Кадырова ожидают сюрпризы.

Чеченцы, которые воюют в интернациональном легионе Сил территориальной обороны ВСУ, приняли участие в боевых действиях на территории Белгородской области РФ. Добровольцы боевой группы ветерана российско-чеченской войны Абдул-Хакима обратились ко всем мусульманам, проживающим в России, — призвали их бороться с режимом президента Владимира Путина. Также сказали несколько слов главе Чечни, пехотинцу Путина, Рамзану Кадырову. Видео обращения появилось в Telegram-канале добровольцев "Оплот Ичкерии".

На видео, размещенном в сети, сказана дата и время обращения — 09:15 14 марта. В кадре стоит Абдул-Хаким и другой боец.

Чеченцы говорят, что повторяют путь своих лидеров, например, Шамиля Басаева. Поэтому присоединяются к спецоперации, которая происходит в Белгородской области РФ. Пообещали, что будут действовать до тех пор, пока не вернут независимость Республике Ичкерия. При этом обращаются не только к чеченцам, но и к представителям других порабощенных народов.

"Мы вошли вглубь России и это только начало. Вскоре мы зайдем как освободители на территорию Северного Кавказа. Мы призываем все оккупированные народы, всех мусульман восстать и любыми способами, по возможности не подвергая себя опасности, противостоять российской агрессии."

Также добровольцы обратились к мусульманам — они должны не подчиняться путинскому режиму и, для начала, не идти на выборы 15-17 марта. Несколько слов услышал Рамзан Кадыров — пообещали, что вскоре его ждут неожиданности.

"Кадыров, тебя вскоре ждет много сюрпризов. Жди нас. И кстати, твои батальоны мы здесь так и не встретили. Мы совсем не удивлены, но очень хотелось бы вас увидеть".

Отметим, в заметке не указано, в каком именно из четырех чеченских подразделений находятся бойцы на видео — в батальоне имени Джохара, батальоне имени Хамзата Гелаева, Отдельном батальоне особого назначения ВС Чеченской республики Ичкерия (ОБОП ВС ЧРИ) или батальоне имени Шейха Мансура. В Telegram-канале "Батальон им. Шейха Мансура" нет соответствующих сообщений. Между тем символика ОБОП ВС ЧРИ и батальоне им. Гелаева похожа на флаг, который держит один из бойцов на видео.

Об участии чеченских бойцов на российско-украинской войне свидетельствуют видео, которое они публикуют в сети. Например, на одном из видео боев в Бахмуте на мгновение в кадре появляется Абдул Хаким, ветеран Вооруженных сил Ичкерии.

Рейд РДК и ЛСР в Белгородскую область — детали

Отметим, о переносе боевых действий на территорию РФ стало известно утром 12 марта. Жители Белгородской области опубликовали кадры с бронетехникой и стрельбой, а российские добровольцы записали видео, в котором подтвердили начало рейда.

13 марта на территории Курской и Белгородской областей продолжились боевые действия, причем российские власти заверили, что обезвредили якобы всех "диверсантов". В тот же день стало известно об атаке стаи беспилотников на Белгород: один из дронов взорвался неподалеку от здания ФСБ.

Напоминаем, 14 марта бойцы РЛС опубликовали кадры попадания по двум складам ВС РФ в селе Теткино. Командир добровольческого подразделения рассказал, что взяли в плен нескольких российских военных: их передали соответствующей службе в ГУР Минобороны.