Минобороны РФ заявило, что якобы уничтожены почти 6 тысяч иностранных военных в Украине

Больше всего, по данных российского оборонного ведомства, было убито граждан Польши (1497 человек из 2960), Грузии (561 из 1042) и Соединенных Штатов (491 из 1113).

Российские войска за время полномасштабного вторжения в Украину якобы убили 5962 иностранных граждан, воевавших в составе Сил обороны Украины. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на данные Минобороны РФ.

Сообщается, что в общей сложности в Украину якобы приехали 13 387 иностранных военных, из них погибли 5962.

Погибшие иностранные граждане в составе ВСУ, согласно утверждениям Минобороны РФ:

Польша: убиты 1497 наемников из 2960;

Грузия: 561 из 1042;

США: 491 из 1113;

Канада: 422 из 1005;

Великобритания: 360 из 822;

Румыния: 349 из 784;

Франция: 147 из 256;

Германия: 88 из 235.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявлял, что в попытках украинских военных атаковать российские приграничные регионы участвовали в том числе и иностранные граждане ("наемники", в терминологии главы Кремля).

По словам Путина, накануне, 13 марта, представители Украины пытались атаковать территорию РФ преимущественно диверсионными группами.

"Последний доклад генерального штаба — где-то до 300 человек, в том числе с участием иностранных наемников", — отметил он.

Напомним, что в Белгородской области российские военные сдались военнослужащим РДК и Легиона "Свобода России". 12 марта появились сообщения о том, что российские добровольцы из РДК, ЛСР, а также Сибирского батальона прорвали границу и прошли на территорию Белгородской и Курской областей. На следующий день они призвали жителей двух российских областей эвакуироваться и заявили, что собираются нанести огневое поражение по военным позициям в РФ.

Также сообщалось, что, по словам политолога Владимира Фесенко, добровольцы из РДК или оппозиция не смогут сорвать выборы президента РФ. По его словам, оппозиция РФ пор еще не решила, как действовать, чтобы подорвать процедуру легитимации Путина на следующий президентский срок. По его оценкам, в РФ есть социальная база для оппозиции, недовольные люди, но пока они не могут себя активно проявить.