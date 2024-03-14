В Белгороде после утренних взрывов закрыли все ТЦ, губернатор записал обращение (видео)

Местные власти призвали граждан не покидать собственных домов и отложить все поездки "на один или два дня". По данным губернатора, погибло два человека.

В российском Белгороде местные власти приняли решение закрыть все торговые центры. Губернатор области Вячеслав Гладков записал видеообращение к местным жителям с просьбой оставаться дома и избегать любых поездок.

По словам Гладкова, прекратить работу ТЦ просили сами горожане. Предварительно заведения будут закрыты до конца четверга, 14 марта. Откроют ли ТЦ на следующий день будет зависеть от оперативной ситуации.

Российские СМИ распространили сообщения ряда ТЦ. В частности закрылись "МегаГринн", "СитиМолл" и "Рио". В последнем заявили, что решение прекратить работу приняли на основе "рекомендаций" местных властей.

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Гладков в своем Telegram-канале заявил о том, что в результате боевых действий есть жертвы и пострадавшие

"У нас два человека погибли, передвигаясь на своих личных машинах. Понимаю, что полностью исключить передвижение в транспорте невозможно, но будьте, пожалуйста, осторожны. Если есть хотя бы малейшая возможность, то перенесите эту поездку на один или два дня", — написал губернатор.

Напомним, 14 марта в Белгороде прогремели взрывы. Местные власти заявили, что противовоздушная оборона якобы уничтожила десять воздушных целей.

Командир РДК Денис Рекс опубликовал видеообращение к жителям Курской и Белгородской областей, в котором призвал людей эвакуироваться, поскольку в течение полутора часов будут наноситься удары по военным объектам в регионах.

В селе Сподарюшино Белгородской области военные ВС РФ вывесили белый флаг и сдались в плен бойцам Легиона "Свобода России" и Российскому добровольческому корпусу.