"Забыл" о рейде РДК и ЛСР: Путин угрожает новым оружием и ядерной установкой в космосе

Лидер Кремля Владимир Путин гарантировал, что не будет нападать на Западную Европу или размещать ядерное оружие в космосе. При этом заявил, что у ВС РФ скоро будет новое оружие, которое "все увидят".

Россия выделит дополнительное финансирование на достройку ядерного комплекса, который будет действовать в космосе. Кроме того, продолжается разработка нового оружия для ВС РФ, о которой мир вскоре узнает. Также россияне должны радоваться улучшению ситуации в экономике, а в Кремле молчат о событиях в приграничных областях. Основные тезисы заявления президента РФ Владимира Путина, сделанные 14 марта, рассказало росСМИ "РИА Новости".

Путин выступил с обращением к Федеральному собранию Государственной думы РФ. Во время выступления он ни словом не упомянул о проблемах в Белгородской и Курской областях, где третьи сутки продолжается рейд добровольцев. Зато глава Кремля вспомнил о ядерных угрозах, говорится в заметке "РИА Новости".

Заявления Путина с угрозами:

"стратегические ядерные силы РФ находятся в состоянии полной готовности";

"продолжается работа над новым оружием, скоро о нем услышат";

Россия гарантирует, что не планирует размещать ядерное оружие в космосе, а также не будет нападать на Европу.

Заявления Путина — тезисы о ядерных ракетах и новом оружии Фото: Скриншот

Заявления Путина — детали выступления 14 марта

В Telegram-канале Mash добавили другие подробности выступления главы Кремля. В частности, он призвал чиновников выделить дополнительные деньги, чтобы достроить ядерную установку в космосе. По словам россиянина, это не оружие, а "энергетическая установка".

Российский политик также перечислил экономические достижения РФ, на которую не повлияли международные санкции: нулевая инфляция, рост экономики на 4,6%, успешное импортозамещение.

Отметим, 13 марта стало известно о заявлении лидера Кремля, которое прозвучало во время интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву. Отвечая на вопрос о возможности ядерной войны, политик заявил, что ядерные силы ВС РФ находятся в состоянии полной боевой готовности. В то же время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков несколькими днями ранее объяснял, на каких основаниях запустят стратегические ракеты: по его словам, это произойдет, если существование России будет под угрозой.

Между тем в феврале спецслужбы США сообщили, что Россия пытается создать в космосе ядерную установку, которая может угрожать спутникам. По этому поводу даже собрали специальное заседание сенаторов, чтобы разъяснить возможную опасность.

Напоминаем, 14 марта продолжились боевые действия на территории Белгородщины и Курщины, начатые российскими добровольцами из "Легиона "Свобода России" и "Российского добровольческого корпуса". В сети опубликовали видео, на которых была слышна стрельба в городе Грайворон в 10 км от границы Украины. К россиянам также присоединились чеченцы — заявили, что они продолжают бороться за существование Ичкерийской республики.