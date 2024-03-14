Аналогов нет: Минобороны показало, как выглядят эвакуационные медицинские вагоны для ВСУ (фото)

В ведомстве уточнили, что оборудование этих вагонов такое же, как и в настоящем госпитале, а это делает возможным даже оперативное вмешательство во время движения поезда в наиболее критических случаях.

Министерство обороны Украины продемонстрировало железнодорожные эвакуационные медицинские вагоны, которые "стали сверхважным элементом" для оказания помощи раненым военнослужащим. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам заместителя Министра обороны Украины Натальи Калмыковой, основную роль в военной медицине во время войны играют координация и логистика. Поэтому, именно поэтому эвакуационные медицинские и реанимационные вагоны стали ключевыми в оказании своевременной помощи раненым или травмированным бойцам.

Кроме того, председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко отметил, что первый медицинский вагон, который "не имеет аналогов в мире", был создан в начале марта 2022 года. Он добавил, что в то время не существовало никаких чертежей и технической документации, однако была большая потребность в таких вагонах.

По его словам, железнодорожникам и медикам удалось переоборудовать первый такой вагон всего за четыре дня. Сегодня же общее количество вагонов, задействованных в медицинской эвакуации в Украине, составляет 62 единицы.

Что находится внутри медицинских вагонов

В Минобороны уточнили, что оборудование медицинских вагонов тождественно оборудованию настоящего госпиталя, а это позволяет оказывать экстренную медицинскую помощь прямо во время движения.

"Поэтому эти вагоны могут транспортировать тяжелораненых военнослужащих, которых невозможно перевозить другими видами транспорта", — уверяют в пресс-службе.

Кроме этого, в вагонах работают анестезиологи, медсестры, медбратья, санитары и эвакуационные бригады железнодорожников.

"Медицинское оборудование на борту поезда делает возможным даже оперативное вмешательство во время движения поезда в наиболее критических случаях", — говорится в сообщении.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков отметил, что существуют перспективы для курсирования медицинских вагонов не только от фронта до тыловых госпиталей.

"Мы технически готовы к запуску вагонов до и через границу для лечения и реабилитации наших воинов. Работаем с партнерами над реализацией", — прокомментировал он.

Напомним, 21 февраля, в пресс-службе Министерства обороны Украины сообщили, что в Украине выдали первую лицензию на работу с наркотическими средствами в боевых условиях.