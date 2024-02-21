Выдали первую лицензию: боевые медики смогут использовать наркотические препараты на фронте

Как отметила заместитель главы оборонного ведомства Наталья Калмыкова, лицензия позволяет регулируемо получать необходимые лекарственные средства для оказания медицинской помощи раненым военнослужащим.

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В Украине выдали первую лицензию на работу с наркотическими средствами в боевых условиях. Об этом в среду, 21 февраля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Соответствующий Меморандум о партнерстве и сотрудничестве подписали заместитель главы оборонного ведомства Наталья Калмыкова и председатель Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками Роман Исаенко.

Представители Минобороны присоединятся к рабочей группе, которая рассматривает вопрос предоставления разрешения военным частям использовать наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры.

"На прошлой неделе выдана первая лицензия на работу в боевых условиях с наркотическими средствами и прекурсорами. Эта лицензия позволяет регулируемо получать необходимые лекарственные средства для оказания медицинской помощи раненым военнослужащим на догоспитальном этапе", — заявила Калмыкова.

Усиление сотрудничества с Гослекслужбой, по ее словам, позволит более эффективно запустить новую систему и урегулировать оборот наркотических средств.

Напомним, 16 февраля Командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины сообщило, что военные врачи провели успешную операцию и изъяли элемент боевой гранаты ВОГ-17 из тела украинского защитника.

Руководитель медслужбы "Волков Да Винчи" Алина Михайлова считает, что ситуация с медициной на фронте плачевная. Ранее Фокус выяснил, с какими трудностями сталкиваются боевые медики.