Видали першу ліцензію: бойові медики зможуть використовувати наркотичні препарати на фронті

Як зазначила заступниця очільника оборонного відомства Наталія Калмикова, ліцензія дозволяє регульовано отримувати необхідні лікарські засоби для надання медичної допомоги пораненим військовослужбовцям.

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В Україні видали першу ліцензію на роботу з наркотичними засобами в бойових умовах. Про це у середу, 21 лютого, повідомили в пресслужбі Міністерства оборони України.

Відповідний Меморандум про партнерство та співробітництво підписали заступниця очільника оборонного відомства Наталія Калмикова та голова Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Роман Ісаєнко.

Представники Міноборони долучаться до робочої групи, яка розглядає питання надання дозволу військовим частинам використовувати наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори.

"Минулого тижня видано першу ліцензію на роботу в бойових умовах з наркотичними засобами та прекурсорами. Ця ліцензія дозволяє регульовано отримувати необхідні лікарські засоби для надання медичної допомоги пораненим військовослужбовцям на догоспітальному етапі", — заявила Калмикова.

Посилення співпраці з Держлікслужбою, за її словами, дозволить більш ефективно запустити нову систему та врегулювати обіг наркотичних засобів.

Нагадаємо, 16 лютого Командування Медичних сил Збройних сил України повідомило, що військові лікарі провели успішну операцію та вилучили елемент бойової гранати ВОГ-17 з тіла українського захисника.

Керівниця медслужби "Вовків Да Вінчі" Аліна Михайлова вважає, що ситуація з медициною на фронті плачевна. Раніше Фокус з'ясував, з якими труднощами стикаються бойові медики.