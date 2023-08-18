Турнікети та залежність від волонтерів: з якими проблемами на фронті стикаються бойові медики

Поки українські воїни захищають країну від окупантів, медики на фронті докладають максимальних зусиль, щоб зберегти життя кожного бійця. Фокус з'ясував, з якими труднощами сьогодні стикаються бойові медики.

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Керівниця медслужби "Вовків Да Вінчі" Аліна Михайлова вважає, що ситуація з медициною на фронті плачевна. Бойовим медикам майже не вдається дотримуватися так званої "золотої години", про яку говорять у Міністерстві оборони. Часом евакуація в польових умовах триває до восьми годин, і вплинути на це практично неможливо.

Фокус попросив експертів пояснити, з якими проблемами стикаються бойові медики на фронті та чому через 1,5 року великої війни їх важко вирішити.

У пріоритеті озброєння

"Максимально, що можуть передати союзники з медтехніки, вони передають. Але Збройні Сили позначають пріоритет у взаємодії з союзниками, і пріоритет озброєння — на першому місці. Якщо країна-союзник каже, що може поставити, умовно, 20 гармат, 1000 боєприпасів або замість них поставити додаткові броньовані машини для медиків, ми обираємо боєприпаси, тому що без них однозначно збільшиться кількість смертей наших військовослужбовців", — каже Фокусу заступниця голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардепка Мар'яна Безугла.

Політик зазначає, що бойові медики справді працюють у важких умовах. Насамперед на полі бою багато що залежить від оперативної ситуації: яка інтенсивність боїв, чи є фізична можливість вивезти людей. Також одним із ключових факторів є ландшафт, адже на деяких місцевостях фізично неможливо, навіть з урахуванням наявності бронетехніки, аж до ночі вивезти поранених.

"Чи завжди дотримуються золотої години? [Надання повноцінної медичної допомоги в першу годину після поранення рятує життя 90% постраждалих, — прим.] Не завжди. Є місцевості активних бойових дій, де підвезення боєприпасів і навіть їжі — ускладнене. Коли люди йдуть туди на ротацію на кілька днів, вони беруть усе з собою, аж до води. Як приклад, Мар'їнка. Хоча це урбаністична територія, вона повністю зруйнована, там ведуться активні бойові дії", — продовжує Безугла.

Нардеп додає, що протягом 18 місяців великої війни конкретним проблемам із бойовими медиками приділялося мало уваги, бо більше концентрації було на озброєнні. Політик зазначає, що певні висновки після вивчення проблем, пов'язаних із тактичною медициною, зроблено. Зокрема, здійснюється перевірка турнікетів, аптечок, а також питання закупівель.

Проблеми вимагають прискорення

З юридичного погляду, за словами керівниці адвокатського бюро "Панфілова та партнери" Дар'ї Панфілової, бойових медиків відносять до особового складу бойових підрозділів Збройних Сил України, а не до медичного персоналу.

"Зазначений фактор значно ускладнює деталізоване регулювання повноважень бойових медиків та формування правового підґрунтя їхніх дій під час порятунку захисників. Нині потрібне своєчасне реформування законодавчої основи як статусу бойових медиків, так і протоколів їхніх дій, закріплення механізмів реагування на ситуації за наявними стандартами НАТО Tactical Combat Casualty Care (TCCC). Процес адаптації цих стандартів триває вже давно, але в умовах повномасштабного вторгнення — потребує особливого прискорення", — каже Фокусу Панфілова.

Але проблема зі статусом та адаптацією стандартів НАТО не єдина. Вже неодноразово порушувалися і висвітлювалися практичні проблеми:

- відсутність необхідної кількості броньованого евакуаційного транспорту;

- неякісне медичне забезпечення, зокрема йдеться про неякісні турнікети;

- неврегульованість можливості реалізувати екстрене переливання крові;

- незахищеність Женевською конвенцією;

- залежність від якісної волонтерської допомоги;

- фізична неможливість реалізувати евакуацію через інтенсивність бойових дій.

"Однозначно, бойові медики проходять необхідну підготовку. Ба більше, у нас є Навчальний центр тактичної медицини Збройних сил України. Потреба в медиках зростає, особливо в тих, хто вже знає протоколи і стандарти дій у різних ситуаціях", — каже Панфілова.

За словами адвоката, на бойових медиків також поширюються норми про грошове забезпечення військових. Передбачено додаткові винагороди в разі виконання бойових або спеціальних завдань відповідно до наказів командування, які нараховуються з розрахунку на місяць пропорційного часу виконання спеціальних завдань.

Однак проблеми все ще існують, адже незважаючи на те, що багато норм, які регулюють виплати військовослужбовцям, набули чинності, на практиці вони поки що не почали працювати.

Фокус розповідав раніше, коли в Україні почнеться "четверта хвиля мобілізації" і кого можуть забрати на фронт.