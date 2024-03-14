В 20 странах назвали нелегитимными "выборы президента" на оккупированных территориях Украины

Представители 20 стран подчеркнули, что Россия организовала совпавшие с 10-й годовщиной оккупации Крыма "выборы", что "является явной провокацией". Они отвергли легитимность такого "голосования".

Главы комитетов по иностранным делам 20 стран обнародовали в четверг, 14 марта, совместное заявление, в котором отвергли легитимность "выборов" президента РФ, проведенных на временно оккупированных территориях Украины. Об этом в соцсети Х сообщил глава парламентского комитета по иностранным делам Литвы Жигимантас Павильонис.

Заявление подписали главы комитетов из Украины, Латвии, Литвы, Эстонии, Люксембурга, Чехии, Германии, Молдовы, Польши, Израиля, США, Ирландии, Италии, Исландии, Румынии, Бельгии, Канады, Дании, Испании и Великобритании.

В заявлении они подчеркнули, что Россия организовала "совпавшие с 10-й годовщиной незаконной аннексии Крыма "выборы", которые "являются явной провокацией".

"Россия намерена распространить эти выборы на территории, которые она оккупировала и незаконно аннексировала в Украине, что выглядит попыткой легитимизировать ее временную оккупацию украинской территории", — говорится в заявлении.

Кроме того, в документе акцентировано внимание на том, что проведение этих "выборов" на оккупированных Россией украинских территориях является грубым нарушением международного права, принципов Устава ООН, а также территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

"Мы решительно осуждаем империалистические действия России и ее продолжающуюся агрессию против Украины. Мы безоговорочно отвергаем легитимность выборов, которые проводит Россия на оккупированных украинских территориях. Такие действия России на международно признанной территории Украины абсолютно нелегитимны и не будут признаны международным сообществом", — говорится в заявлении.

Главы комитетов выразили солидарность с Украиной и подтвердили, что предстоящие президентские выборы в России не будут ни свободными, ни справедливыми.

"Они будут омрачены всесторонним подавлением оппозиции и независимых СМИ, а также полным отсутствием легитимных альтернатив, отсутствием международного контроля, что приведет к результатам, лишенным какого-либо подобия демократической законности", — отметили парламентарии.

Кроме того, пресс-секретарь главы европейской дипломатии Жозепа Борреля Питер Стано отметил 14 марта на брифинге в Брюсселе, что ни ЕС, ни страны сообщества пока не приняли решения о признании или непризнании выборов 15-17 марта. Они сделают это лишь после голосования. Однако он подчеркнул, что ЕС не будет признавать результаты выборов, которые РФ будет проводить на оккупированных территориях Украины.

"Россия проводит это голосование незаконно, нарушая международное право в отношении временно оккупированных территорий Украины, поэтому я уже могу сказать, что это не признается и не будет признано Европейским Союзом", — подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Со схожим мнением выступил и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Голосование в России не будет свободным и справедливым. Мы уже знаем, что оппозиционные политики находятся в тюрьме, некоторые убиты, многие находятся в изгнании, а некоторым, кто пытался зарегистрироваться кандидатом, отказали в этом праве. В России нет свободной и независимой прессы", — огласил свою позицию глава Альянса.

Подготовка псевдовыборов на временно оккупированных территориях

На оккупированных территориях оккупационные власти еще в феврале начали подготовку для проведения псевдоголосования, о чем в эфире телемарафона "Єдині новини" рассказал начальник Северодонецкой МВА Роман Власенко.

"Оно продлится несколько дней, будет возможность голосовать дома", — подчеркнул он.

Кроме того, в тех населенных пунктах, где есть интернет, оккупанты пытаются устроить онлайн-голосование. Принять участие в этих выборах можно будет не только с российским, но и украинским паспортом.

Напомним, лидеры государств-членов G7 по итогам саммита 24 февраля обязались никогда не признавать результатов так называемых выборов, которые Россия устраивает на оккупированных украинских территориях.