"Идем на выборы": как проходит рейд ЛСР и РДК и смогут ли они "взять" Белгородщину и Курщину

По словам представителя Легиона "Свобода России" Алексея Барановского, в Белгородской области российская армия готовились к операции добровольцев, а вот в Курской — их не ждали.

Продолжается продвижение добровольцев из Легиона "Свобода России", которые вошли в приграничный поселок Теткино на Курщине. Российский добровольческий корпус осуществляет рейд в Белгородской области. Операция связана с "выборами Путина" в России. Об этом заявил представитель ЛСР Алексей Барановский в комментарии для LIGA.net.

"Мы решили доступным для нас способом принять участие в этом мероприятии. Идем на выборы, как на праздник. Выражаем свою политическую позицию: Путин — военный преступник, выборы — нелегитимные. Режим должен быть уничтожен", — рассказал он.

По словам Барановского, бойцам Легиона "Свобода России", которые заявили о взятии под контроль части поселка Теткино, буквально в первые часы удалось уничтожить там пункт связи и командный пункт.

"Российская армия и со связью не то чтобы сильно эффективно умеет заниматься логистикой, а без связи — тем более. В Курской области у них все парализовано. Они только начинают приходить в себя и перегруппировываться", — утверждает представитель ЛСР.

Он добавил, что в Теткино и в окрестностях продолжаются стрелковые бои. В результате ударов БПЛА и минометных атак ВС РФ потеряли несколько единиц бронетехники, два миномета и две гаубицы Д-30. По меньшей мере 10 российских оккупантов получили ранения. Однако, по словам Барановского, точное количество погибших пока неизвестно.

Ситуация в Белгородской области

Как рассказал журналистам издания один из бойцов Российского добровольческого корпуса (РДК) на условиях анонимности, войска РФ подтянули к Белгороду дополнительные силы и технику. В воздухе постоянно находится большое количество российских беспилотников, работает артиллерия или минометы.

По словам Барановского, на Белгородщине российские войска готовились к новым рейдам, а вот в Курской области — нет.

"Там тоже есть линии обороны, фортификации. Но нас не ждали. Эффектом неожиданности мы и воспользовались. В Курскую область мы заходим впервые", — говорит представитель Легиона.

Жителей Курской и Белгородской областей призвали эвакуироваться

В течение двух дней участники операций предупреждают о массированных ударах по российским военным объектам в Белгородской и Курской областях и призывают к эвакуации гражданского населения. Барановский утверждает, что это попытка оттянуть часть сил армии России от переброски на территорию Украины.

Рейд добровольцев поможет разрушить иллюзию стабильной России

В комментарии изданию бывший спикер Генерального штаба ВСУ и полковник запаса Владислав Селезнев предположил, что военно-информационная операция поможет разрушить иллюзию стабильной России, которую перед выборами пытались создать российские топ-чиновники.

"Она должна привлечь внимание россиян к тому, что вооруженное сопротивление Путинскому диктаторскому режиму вполне вероятно и реально. И опровергнуть ту повестку дня, которую формирует российское правительство и топ-пропагандисты на территории РФ", — говорит он.

Смогут ли ЛСР и РДК "взять" Курскую и Белгородскую области

Однако, по мнению Селезнева, вряд ли на этот раз российским добровольцам, воюющим на стороне Украины, станет ресурсов взять под контроль Курскую и Белгородскую области.

"Около 27 000 российских военнослужащих находятся на территории Курской, Белгородской и Брянской областей. Силы Легиона Свобода России, Сибирского батальона и Российского добровольческого корпуса кратно меньше", — уверяет он.

Напомним, ранее OSINT-аналитики сообщили, что в селе Сподарюшино Белгородской области (Российская Федерация) военные ВС РФ вывесили белый флаг и сдались в плен бойцам Легиона "Свобода России" и Российскому добровольческому корпусу.