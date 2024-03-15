Перевернуть лестницу эскалации: что значат слова Макрона об отправке войск в Украину, — генерал

По словам генерала Мишеля Яковлеффа, ранее президент РФ Владимир Путин всегда делал первый шаг, когда, например, угрожал ядерным оружием. Западу же в таких случаях приходилось реагировать.

Слова президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке французский войск в Украину очень полезны. Об этом рассказал "Суспільному" бывший заместитель начальника штаба Объединенных сил НАТО в Европе Мишель Яковлефф.

По его словам, Макрон является сложным человеком. Он придумывает большие вещи, а другим приходится их понимать и ставить в контекст.

Яковлефф считает, что французский лидер дал понять, что это возможно, однако не сказал, что это обязательно произойдет.

Генерал заявил, что Макрон хотел "перевернуть линию эскалации". Ранее президент РФ Владимир Путин всегда делал первый шаг, когда, например, угрожал ядерным оружием. Западу же в таких случаях приходилось реагировать.

По словам Яковлеффа, это прямое послание Путину, а не план развертывания французских войск.

Также генерал заявил, что слова Макрона полезны по двум причинам:

первая — эти слова разозлили россиян.

вторая — Франция должна показать всем европейским странам, что, возможно, эта война в Украине может коснуться и их тоже.

По его словам, это не значит, что французские войска пойдут освобождать Авдеевку, однако они могут работать в качестве поддержки.

"Не думаю, что это произойдет в обозримом будущем. Не вижу, чтобы это произошло", — отметил он.

Напомним, Эмманюэль Макрон рассказал, будут ли французские военные в Украине. По словам французского президента, Запад установил слишком много границ, однако все еще необходимо сделать так, чтобы Кремль проиграл войну. Париж готов принять для этого все меры.

Также президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему Макрон так резко изменил позицию. По словам украинского лидера, Париж и Киев будет обсуждать дальнейшие варианты военной поддержки Украины.