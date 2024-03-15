Мобилизация в Украине: адвокат рассказала, где могут вручать повестки мужчинам

По словам юриста Марины Бекало, украинцы могут получить повестку по месту жительства, на работе и в общественных местах.

В начале февраля Верховная Рада приняла решение о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине. Эти меры будут действовать до середины мая. Об этом напомнила адвокат Марина Бекало в комментарии изданию ТСН.

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров № 1478, предусмотрено вручение повесток военнообязанным лично по месту их проживания, и это требует их подписи (согласно пункту 32 данного Постановления).

Согласно пункту 47 Постановления, повестка также может быть передана через работодателя. В этом случае работодатель обязуется уведомить своего работника путем вынесения соответствующего приказа на предприятии, учреждении или организации. Работодатель должен вручить работнику повестку о вызове в военкомат, обеспечить его явку и предоставить отчет в ТЦК СП о выполнении всех мероприятий по оповещению работника.

Дополнительно, согласно указаниям, предусмотренным в Постановлении, повестки могут быть вручены военнообязанным на улицах и в общественных местах.

Юрист отметила, что в соответствии с действующим законодательством представителям военкоматов не предоставляются полномочия для принудительной доставки граждан в ТЦК СП путем физического воздействия, принуждения и тому подобного.

"Полномочия представителей ТЦК СП в части порядка оповещения о вызове в ТЦК СП ограничиваются исключительно вручением повестки или мобилизационного распоряжения. А значит, такие насильственные действия представителей ТЦК СП могут быть квалифицированы как превышение служебных полномочий, насильственное исчезновение или незаконное лишение свободы или похищение человека, которые, конечно, будут иметь уголовные последствия", — пояснила она.

Напомним, мужчинам с инвалидностью могут вручать повестки о вызове в ТЦК и СП. Такие лица должны уточнить свои военно-учетные данные.

Ранее сообщалось о том, что делать, если на блокпосту мужчине вручают повестку. Прежде всего надо узнать причину остановки авто и требовать документы у работников ТЦК.

Ранее юрист Марина Токмач рассказала, что некоторые категории мужчин могут законно отказаться от получения повестки. Это возможно тогда, когда ВВК признает лицо непригодным к военной службе с последующим исключением с воинского учета.