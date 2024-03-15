Удары по ВС РФ продолжатся: более 7600 авто выехали из Курской и Белгородской областей

По данным Легиона "Свобода России", огромное количество россиян воспользовались рекомендацией и обезопасили себя от последствий рейда. Удары по военным объектам продолжатся после завершения действия гуманитарного коридора.

Россиян в Белгородской и Курской областях призывали до утра 15 марта эвакуироваться с опасных регионов, где проводятся рейды повстанцев. В Telegram-канале Легиона "Свобода России" поделились результатами гуманитарного коридора, который действовал всю ночь.

По данным командования, по состоянию на 07:00 по московскому времени коридором для эвакуации уже воспользовалось более 7 тысяч гражданских автомобилей, которые принадлежат жителям Белгорода и Белгородской области.

"Об этом стало известно благодаря сведениям, предоставленным местными, оппозиционно настроенными к путинскому режиму, правоохранителями и силовиками", — говорится в сообщении.

Из Курска по эвакуационному коридору выехало более 600 автомобилей. Местные жители продолжают активно покидать свои дома.

В Легионе "Свобода России" напомнили, что из-за военной операции, которая проводится на территории двух пограничных регионов, местным жителям лучше временно покинуть свои дома. Это необходимо для того, чтобы обезопасить себя и свои семьи от последствий.

"После окончания срока действия гуманитарного коридора будет продолжено уничтожение военных объектов на территории Белгородской и Курской областей до полного освобождения региона от войск путинского режима", — подытожили в ЛСР.

В ЛСР рассказали, сколько россиян уже воспользовались эвакуационным коридором из пограничных регионов Фото: Скриншот

Напомним, 14 марта сообщалось, что российские власти препятствуют эвакуации местного населения из Белгородской области и это подтвердили в Главном управлении разведки Министерства обороны (ГУР МОУ). По словам спикера разведывательного ведомства Андрей Юсова, российские власти пытаются использовать мирных жителей в качестве "живого щита".