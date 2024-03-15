Логистика в Крыму под угрозой: эксперт о возможных поставках ATACMS с дальностью до 300 км

По словам военного эксперта Петра Черника, американское вооружение идеально подходит для уничтожения железнодорожных узлов оккупантов, через которые они подвозят на фронт оружие на фронт.

Украине срочно требуются дальнобойные ракеты и авиация. Но у ВСУ уже присутствует вооружение, которое поражает своими инновационными возможностями и передовыми технологиями. Об этом сообщил военный эксперт Петр Черник в комментарии изданию "24 Канал".

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук заявил, что воздушные силы используют все доступные средства и инструменты для противодействия тактической авиации противника, удерживая ее на расстоянии и при необходимости уничтожая. Он также отметил, что зенитно-ракетные подразделения, включая системы типа Patriot, продолжают успешно выполнять задачи на определенных прифронтовых территориях.

Черник подчеркнул, что даже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что самолет России типа А-50 был сбит над Черным морем при помощи зенитно-ракетной системы Patriot. Этот ЗРК в стандартной комплектации оснащен ракетами, имеющими дальность поражения до 120 километров.

"Но все движется очень и очень быстро, я думаю, что есть уже более дальнобойные системы. К тому же не забываем, что есть система SAMP/T, там есть задекларированные ракеты в пусках 340 и даже 600 километров", – добавил военный эксперт.

Возможности ведения военных действий техническими средствами продолжают развиваться, особенно в контексте улучшения зенитно-ракетных систем. Этот прогресс отчетливо проявляется в интеграции ракеты AIM-9 Sidewinder класса "воздух-воздух", которую используют при пусках с ЗРК "Бук". Эта ракета способна поражать цели на расстоянии до 20 километров, что свидетельствует о значительном прогрессе в области военной техники.

Примером совершенствования военной техники служит система ближнего боя Vampire, созданная на основе неуправляемого авиационного реактивного снаряда 70-миллиметрового типа Hydra. Эта система разработана для осуществления массированных атак по скоплениям бронетехники и пехоты. Интересно то, что благодаря усовершенствованиям, ее стали использовать в более универсальных целях. Теперь Vampire может быть установлена на автомобили типа "Пикап" и осуществлять борьбу с "Шахедами" на расстоянии до 3–4 километров с помощью лазерного наведения.

"Все движется фантастически быстро вперед. Технологии развиваются невероятными скоростями", – подчеркнул Черник.

Главнокомандующий Украинской армии Александр Сырский подчеркнул, что в настоящее время противостояние дронов стало приоритетным направлением, и только тот, кто сможет опередить противника в этой гонке, имеет шанс на успех.

Черник отметил, что системы радиоэлектронной борьбы представляют собой область микроэлектроники, производственные мощности которой находятся за пределами России. Он подчеркнул, что Россия не способна конкурировать с производством, осуществляемым коллективным Западом, особенно США, поскольку 70% всей мировой микроэлектроники производится на Тайване. Кроме того, Черник отметил, что Тайвань выразил готовность помочь Украине и проводит свои операции в тайне от посторонних взглядов.

"Я разделяю мнение, что ответ в том типе войны, который сейчас ведется – окопная война, лежит в отрыве в части, что касается радиоэлектронной борьбы. Но не забываем, что настоящий Game Challenger – это большое количество авиации и дальнобойных ракет. А если объективно – то все вместе", – подчеркнул военный.

По данным издания The Wall Street Journal, Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность поставки Украине ракет ATACMS с дальностью до 290 километров. Ранее сообщалось, что США могут оставить эти ракеты на своем вооружении, однако теперь с учетом появления ракет нового поколения они рассматривают эту возможность.

Черник выражает уверенность в том, что передача указанного вооружения Украине крайне вероятна. Главный вопрос остается лишь в определении объема поставок. Он подчеркнул, что зона оккупации на территории Украины составляет примерно 100–120 километров, а расстояние от севера до юга Крыма составляет около 250 километров.

"С ATACMS большой дальности мы сможем создать вплотную к середине медианы дальше, чем центр полуострова, оперативную угрозу их логистике. На эту минуту Крым насыщен огромным количеством как личного состава, так и техники, к тому же это большой склад боеприпасов", – объяснил военный аналитик.

Эти ракеты представляют собой идеальное средство для поражения железнодорожных узлов, поскольку, как известно, большая часть снабжения, поступающего на фронт со стороны оккупантов, осуществляется именно по железной дороге.

К тому же различных модификаций этих ракет на американских складах от 2 до 4 тысяч. Если Украина получит хотя бы несколько сотен, то это колоссально снизит логистику обеспечения врага.

Напомним, что в СМИ ранее писали, что Украина настаивает на передаче Пентагоном ракет ATACMS, которые имеют дальность более 180 миль (примерно 290 км) и могут увеличить способность Киева наносить удары по российским войскам в Крыму.