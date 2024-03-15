Маневры в городе-миллионнике: в Южной Корее прошли оригинальные военные учения

Командование южнокорейских сил решило, что город Пусан представляет собой подходящую среду для учебных военных сценариев, в частности, для отработки развертывание колесной бронетехники.

53-я пехотная дивизия Южной Кореи провела необычные военные учения в городской местности на фоне возможных провокаций со стороны сил КНДР. Подразделение выполнило практические маневры колесной бронетехники на участке от моста Квангэндэге до моста Пусанхан в Пусане, в котором проживает более 3,4 миллиона человек. Об этом 14 марта сообщили в Defence Blog.

"Цель учений — подготовиться к возможным проникновениям и провокациям, сосредоточившись на создании эффективных оперативных процедур для колесной бронетехники в городских условиях и повышении готовности к комплексным оборонительным операциям", — пишут обозреватели.

Отмечено, что город Пусан является вторым по численности населения город Южной Кореи, с населением свыше 3 млн человек. Военное руководство решило, что город представляет собой подходящую среду для учебных военных сценариев.

Приоритетными задачами подразделения, принимавшего участие в маневрах, стали отработка навыков вождения с учетом городских условий, обеспечение быстрого развертывания колесной бронетехники в густонаселенных районах и разработка протоколов безопасности.

Командир маневренного батальона подполковник Чо Сын Мин подчеркнул важность проведения реалистичных учений для повышения боевых возможностей колесной бронетехники для эффективной защиты района Пусана.

"Проводя учения по ведению боевых действий в городских условиях, южнокорейская армия стремится обеспечить свою готовность к быстрому и эффективному реагированию на любые непредвиденные обстоятельства", — подытожили обозреватели.

Напомним, 8 марта армия Северной Кореи продемонстрировала дальнобойные артиллерийские системы, которые могут быть применены для удара против южного соседа. Маневры сил КНДР стали ответом на совместные ежегодные учения Южной Кореи с США "Щит свободы".