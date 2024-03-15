"Комфортно не будет": военная рассказала, почему многие украинцы не боятся вступать в ВСУ

По словам разведчицы Ярины Черногуз, некоторых военнообязанных граждан отталкивает низкая зарплата, поэтому властям необходимо урегулировать этот вопрос.

У значительного числа людей существует искаженное представление о службе в армии. Важно проводить информационную работу с такими людьми, чтобы разъяснить им реальные аспекты военной службы и привлечь их в ряды армии. Об этом заявила военный медик, разведчица Вооруженных сил Украины Ярина Черногуз в интервью изданию "Укринформ".

"Это вопрос коммуникации. Это вопрос даже не столько к военным, как по мне, а к тем, кто занимается коммуникациями. Это нужно людям объяснять что-то, ролики делать. Я не знаю, я не специалист по коммуникациям. Это плохо проговорено, поэтому насколько штука с потерями, со штурмами, с этим всем более острая. Там теряют жизни ежедневно и здоровье. О ней больше говорят, поэтому такое и впечатление, если коротко. Это просто вопрос коммуникации, который должен быть улажен, обо всех этих должностях", – отметила военная.

Согласно ее высказыванию, существует еще один аспект, который требует глобальной проработки — это мотивация людей. Она подчеркивает, что служба в армии не предполагает абсолютного комфорта и удобства.

"Нет в мире комфортных армий, нет. Это, в принципе, некомфортная работа, где бы ты ни был, идешь на боевое задание – и тебе там комфортно не будет, это надо просто принять. А если у тебя специальность не боевая, так же надо тщательно делать. Людей у нас, которые могут тщательно работать, много. Многих пугает несколько низкая зарплата, тоже если бы этот вопрос решить, но я не знаю ситуации", – заявила медик.

Она также отметила, что заработок солдата или старшего солдата составляет 20-25 тысяч гривен в зависимости от стажа, а в морской пехоте эта сумма составляет 27 тысяч гривен, если ты не находишься на передовой. Однако сейчас система построена таким образом, что более выгодно находиться на передовой, несмотря на риск для жизни.

Напомним, что недавно министр финансов Сергей Марченко заявил, что некоторые украинские военнослужащие действительно смогут получать выплаты в размере 200 тысяч гривен. Выполнить предложение президента Владимира Зеленского и повысить зарплаты защитникам вполне реально, если с этим помогут западные партнеры, а Украина, в свою очередь, увеличит собственное производство, благодаря чему поступления в бюджет тоже возрастут.

Также Фокус подробно объяснял, как украинским военным, которые получили ранение, травму, контузию, увечье или заболевание, получить выплаты от государства.