ВС РФ применили обновленные Shahed: в ВСУ рассказали об особенностях иранских БПЛА (видео)

Российские дроны имеют не только другой цвет, но и различные звуковые характеристики. Враг пробует, как будет эффективнее, рассказала руководитель объединенного пресс-центра ОК "Юг".

Руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что Вооруженные силы Российской Федерации начали запускать по мирным городам Украины беспилотные летательные аппараты типа Shahed, окрашенные в темный цвет и с различными звуковыми характеристиками. Об этом она сообщила во время телемарафона.

Она рассказала, что враг красит дроны в различные темные оттенки — черный, карбоновый, темно-серый, таким образом оккупанты пытаются подстроиться под ночное небо. Также дроны имеют разные звуковые характеристики — одни громче, другие тише, в частности в различных модификациях по-разному. Наталья Гуменюк убеждена, что ВС РФ подбирают, как будет эффективнее.

По словам Гуменюк, есть предположение, что дроны могут иметь усиленную боевую часть.

"Предположительно некоторые из них имеют усиленную боевую часть", — сказала Наталья Гуменюк.

Напомним, ночью 15 марта российские военные атаковали мирные города Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов типа Shahed. По словам командующего Воздушных сил ВСУ Николая Олещука, украинская противовоздушная оборона сбила 27 дронов.

13 марта эксперты Defense Express рассказали, что ВС РФ оснащали свои дроны Shahed-136 блоком навигации DGPS. Он теоретически может увеличить точность попадания БПЛА.