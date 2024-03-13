ВС РФ применили Shahed с блоком навигации DGPS: в чем особенность таких БПЛА (фото)

Навигационная система DGPS может иметь двойное применение. Для ее работы требуется использование двух приемников — стационарного и мобильного, рассказали эксперты.

Related video

Российские военные начали оснащать беспилотные летательные аппараты типа Shahed-136 с блоком навигации DGPS. Об этом сообщили эксперты Defense Express.

Аналитики получить фотографии сбитого российского дрона, который был оснащен видеокамерой и модемом. Кроме этого, на снимках были видны элементы бортовой электроники вражеского БПЛА. Речь идет о блоке аппаратуры с затертыми заводскими маркировками. Однако было фломастером было нанесено DGPS и некоторая комбинация цифр.

Фото: Defense Express

Эксперты считают, что противник мог начать ставить на БПЛА блоки навигационной аппаратуры DGPS или же дифференцированный GPS, который теоретически может увеличить точность попадания Shahed.

Фото: Defense Express

DGPS: что это такое

DGPS — дифференциальная глобальная система позиционирования, она обеспечивает повышенную точность местоположения. Такие навигационные системы могут иметь двойное применение. В частности, их также можно использовать для гражданской техники, агротехники для точной обработки земли.

Важно

В России разрабатывают дрон-камикадзе для запуска с кораблей и катеров: что известно

Для работы DGPS требуется использование двух приемников, один из которых стационарный и находится в точке с известными координатами, тогда как другой — мобильный. Данные, полученные базовым приемником, идут для коррекции других данных, собранных передвижным аппаратом

Фото: Defense Express

"Если наши предположения об использовании р*шистами DGPS верны, то пока не совсем понятен мотив, для чего россияне на один из своих "шахедов" поставили модем и видеокамеру, которые также могут служить для уточнения места пребывания летательного аппарата", — говорится в сообщении.

В Defense Express объяснили, что блок DGPS и модем с камерой являются составляющей одного контура управления, тогда как модем с камерой и блок DGPS дублируют друг друга.

Блок с маркировкой ADC-PLS-002 в Shahed: особенности

Блок с маркировкой ADC-PLS-002 ранее не упоминался в анализах электроники на Shahed-136. Аналитики предполагают, что он мог быть предназначен для сбора данных о скорости полета БПЛА, тогда как один из дронов может быть подведен к трубке Пито, встроенной в крыло Shahed.

Фото: Defense Express

Напомним, 12 марта стало известно, что российские военные начали устанавливать видеокамеры на БПЛА типа Shahed. В частности, благодаря этому враг в реальном времени видит применение средств противовоздушной обороны по дронам.

13 марта в росСМИ сообщили, что научно-производственное объединение "Кайсант" модифицировало ружье "Аргус-Антидрон" для подавления частот украинских БПЛА. Это устройство уже испытали в боевых действиях.