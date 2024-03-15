"Разгром РФ": в МИД Литвы прогнозируют успех Франции в сдерживании Путина

По словам министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса, Запад уже пытался умерить градус эскалации со стороны Москвы.

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис утверждает, что заявления президента Франции Эммануэля Макрона относительно возможной дислокации вооруженных сил НАТО в Украине играют роль в сдерживании угроз ядерного характера со стороны российского лидера Владимира Путина. Об этом он сообщил в своем Twitter (X).

По его словам, ранее западные страны пытались предостеречь главу Кремля от возможной дальнейшей эскалации напряженности, особенно в свете задержки поставок вооружений и помощи со стороны союзников для Вооруженных Сил Украины.

"Это, очевидно, не сработало. Намного больше шансов, что Путин будет сдержан Макроном. Стратегическая неопределенность для России и четко определенная цель разгрома РФ", – заявил Ландсбергис.

Что Макрон заявил про действия Путина

Французский лидер Эмманюэль Макрон заявил, что неуместно угрожать Франции ядерным оружием, поскольку у страны есть средства для ответа. Он отметил, что ядерные государства должны "прежде всего чувствовать себя защищенными", поскольку имеют такое вооружение. По словам Макрона, он не разговаривал с главой Кремля Владимиром Путиным уже несколько месяцев, а такой диалог был, "когда это было необходимо".

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял окружению, что ему придется принять решение об отправке войск в Украину в 2024 году. По информации издания Le Monde, французский президент был обеспокоен ухудшением ситуации в Украине, где более двух лет продолжается полномасштабное вторжение россиян, которое "идет в тупик".