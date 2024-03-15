Ядерный удар по Украине: способна ли ПРО перехватить российскую ракету, — эксперты

В Европе расположены два объекта системы противоракетной обороны США высшего эшелона — Aegis Ashore, которые оснащены перехватчиками SM-3. Однако у россиян есть и тактическое ядерное оружие, против которого SM-3 не эффективны.

В Кремле неоднократно звучали угрозы применения ядерного оружия, в том числе по территории Украины. В этой связи обозреватели Defense Express разбирались в вопросе, способна ли американская система ПРО в Европе перехватить российскую ядерную ракету, выпущенную по украинской территории.

Эксперты отмечают, что еще с 2022 года в Европе функционирует два основных элемента противоракетной обороны США высшего эшелона — Aegis Ashore. Один объект размещен в Польше, другой — в Румынии. Системы еще в 2022 году должны были получить новейшую версию специального перехватчика Standard Missile 3 или SM-3. Фактически наземные комплексы Многофункциональной системы управления оружием (МСУО) оснащены перехватчиками, как на ракетных эсминцах Aegis класса Arleigh Burke.

Перехватчик Standard Missile 3

В материале отмечено, что объекты Aegis Ashore расположены в Польше в 500 км от границы с Украиной, в Румынии — в 380 км от украинских рубежей, однако дистанционное покрытие системы охватывает пространство, значительно превышающее территорию Украины.

Комплекс Aegis Ashore

Согласно презентации главы Агентства противоракетной обороны минобороны США Патрика О'Райлина в 2015 году, "номинальное покрытие обоих Aegis Ashore не только перекрывают Украину, а заходят далеко за пределы РФ", отмечают эксперты. При этом дальность перехвата SM-3 составляет 1200 км.

Радиус покрытия Aegis Ashore

Между тем речь идет о перехвате таких российских межконтинентальных баллистических ракет, как РС-12М "Тополь", РС-24 "Ярс", Р-36М2 "Воевода" и РС-28 "Сармат". В случае применения таких ракет, их запуск мгновенно фиксируется загоризонтными РЛС и спутниковой группировкой, так как это является одним из ключевых элементов ядерного сдерживания.

Такие ракеты попытаются перехватить на ранних стадиях полета, поскольку далее они поднимаются на высоты свыше 1000 км, а в финальной стадии полета начинается процесс разделения боеголовок и выпуск ложных целей, что крайне усложняет перехват.

Таким образом Aegis Ashore прикрывает не Украину, а накрывает часть районов дислокации российских межконтинентальных баллистических ракет. Иными словами, сбивать любую запущенную межконтинентальную ракету из РФ будут стараться максимально быстро.

Вместе с тем Россия обладает и тактическим ядерным оружием. Например, перед ракетой ОТРК "Искандер", оснащенной ядерной боеголовкой, перехватчик SM-3 будет беспомощным, но уничтожение подобных целей входит в круг задач ЗРК Patriot PAC3.

Напомним, согласно отчету американской разведки, общая стратегия РФ сдвигается в сторону ядерного оружия, которое может быть применено из-за неспособности Москвы добиться быстрых и решительных побед в Украине.