"Мы не должны бояться": президент Латвии заявил, что полностью поддерживает Макрона

По словам Эдгарса Ринкевичса, так называмые "красные линии" нужно проводить не для себя, а для Москвы, и не бояться приводить их в исполнение.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс поддержал заявления президента Франции Эммануэля Макрона о "красных линиях" в отношении Российской Федерации. Об этом глава государства написал на своей странице в социальной сети X 15 марта.

"Я полностью поддерживаю Эммануэля Макрона: мы не должны проводить красные линии для себя, мы должны проводить красные линии для России, и мы не должны бояться приводить их в исполнение", — заявил Ринкевичс.

Латвийский лидер также подчеркнул, что Украина должна победить в войне, а Россия должна быть побеждена.

Эдгарс Ринкевичс поддержал Макрона Фото: Скриншот

Что сказал Макрон

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на встрече с руководителями политических партий 7 марта, заявил, что Франция не ставит "никаких границ" и "никаких красных линий" в своей поддержке Украины, которая находится в состоянии войны с Россией.

Макрона поддержал президент Литвы Гитанас Науседа. Он отметил, что рисуя те самые "красные линии", Запад лишь помогает президенту России Владимиру Путину, "который начинает думать, что мы предсказуемы и что он может контролировать и манипулировать нами".

В свою очередь заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации и бывший президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что после слов Макрона об отсутствии "красных линий" в отношении РФ у Москвы "больше не осталось красных линий для Франции".