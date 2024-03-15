Враг в прицеле: в РДК показали, как пробрались в тыл ВС РФ (видео)

В Белгородской области российские добровольцы смогли подобраться к противнику и попасть в него. Также бойцы показали обстановку в тылу оккупантов. Белгородской области российские добровольцы смогли подобраться к противнику и попасть в него

Бойцы разведгруппы "Российского добровольческого корпуса" показали свою работу в тылу врага в Белгородской области (Россия). Соответствующее видео опубликовали в пресс-службе РДК в Telegram.

"Работа разведгруппы РДК в тылу противника в Белгородской области", — говорится в сообщении.

Российские добровольцы опубликовали два ролика. В частности, в первом показали, как на прицеле держали группу военных Вооруженных сил Российской Федерации. Зато во втором сняли обстановку и показали своих бойцов из разведгруппы.

Рейд РДК и ЛСР на территории РФ: что известно

12 марта российские добровольцы из Легиона "Свобода России", "Сибирского батальона" и "Русского добровольческого корпуса" перешли границу и атаковали в Белгородской и Курской областях.

15 марта российские добровольцы сделали совместное заявление и заявили, что нанесут массированный удар по военным объектам Белгорода. Также они призвали мирных жителей пройти в укрытие.

13 марта командир РДК Денис Никитин рассказал, что под его руководством находятся более тысячи бойцов, в том числе бывшие бойцы из ЧВК "Вагнер" и "Шторм Z". По его словам, иногда в подразделение могли попадать "засланные казачки".

Напомним, 14 марта OSINT-аналитики CyberBoroshno показали видео, как военные РФ вывесили белый флаг и сдались в плен ЛСР и РДК в Белгородской области.