Самый большой вред: Зеленский анонсировал новые удары по РФ (фото)

По словам президента, чем больше российское государство будет терять, тем больше будет цена его агрессии, а справедливое завершение этой войны — ближе.

В пятницу, 15 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел важные военные совещания. Об этом он сообщил в официальном телеграм-канале.

Как отметил президент, прежде всего с главнокомандующим Александром Сырским и начальником Генштаба Анатолием Баргилевичем были согласованы дальнейшие действия на ключевых участках фронта, а с главой СБУ Василием Малюком и начальником ГУР Кириллом Будановым — определены самые уязвимые места врага.

"Те, где мы можем нанести ему (врагу. — Ред.) наибольший вред. И будем наносить. Чем больше российское государство будет терять и чем больше будет цена его агрессии, тем ближе будет справедливое завершение этой войны", — заверил Зеленский.

Фото: Telegram / Zelenskiy Official

Относительно производства и дальнейшего использования высокотехнологичного оружия, в частности дронов, обсуждение состоялось с заместителем главкома Вадимом Сухаревским, чиновниками, представителями других ведомств, отвечающих за направление беспилотных систем.

"В Украине есть такое оружие, но оно должно становиться более дальнобойным, массовым и мощным. Поэтому определили соответствующие задачи и сроки. Ни один российский теракт не должен оставаться без ответа", — подытожил президент.

Фокус писал, что в Верховной Раде объяснили, почему Зеленский останется легитимным президентом после 20 мая 2024 года.