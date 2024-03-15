Ракеты Hydra 70 и Zuni: Греция готова поставить Украине пять видов боеприпасов, — СМИ

По информации журналистов, Афины еще могут передать Киеву 70 американских гаубиц М114А1. Прежде их считали ненужными для военных операций, но затем решили, что в условиях вязкого грунта украинской весны эта артиллерия 60-х годов будут эффективна.

Представители Греции сообщили властям ЕС, которые несут ответственность за координацию помощи Киеву, что в текущем году поставят Украине боеприпасы через Чехию. Среди прочего, будут и ракеты Hydra 70 для вертолетов. Об этом сообщает издание Kathimerini.

Представители Афин и Праги обсуждают стоимость этих системы и в дальнейшем планируют подписать двусторонние соглашения.

Что Греция поставит Украине:

2000 американских неуправляемых авиационных ракет класса "воздух-земля" Zuni калибра 127 мм;

180 неуправляемых авиационных ракет Hydra 70, опять же американского производства, "которые находятся в верхней части списка украинских запросов";

90 тысяч боеприпасов для гранатометов M67 калибра 90 мм;

4 млн патронов для стрелкового оружия;

70 американских 155-мм гаубиц М114А1 60-х годов выпуска со складов Греческой армии.

Сообщается, что прежде гаубицы М114А1 считали излишним вооружением для операционных нужд. Но впоследствии решили, что в условиях вязкого грунта украинской весны они будут эффективны. Это уже вторая партия M114A1, которые Греция отправит через Чехию.

На следующей неделе министр обороны Греции Никос Дендиас посетит встречу представителей НАТО и других стран-доноров Украины.

Прежде Греция передала ВСУ зенитные комплексы и советские БМП-1, в обмен на это Афины получили более современные немецкие Marder. Греция планирует заменить свои устаревшие ЗРК С-300 на более современные системы.

Напомним, что новый тепловизор украинского производителя Archer поможет в борьбе с "Шахедами".

Также сообщалось, что ветеран АТО и военный эксперт Евгений Дикий высказал свое мнение о том, стоит ли отправлять гражданских сбивать "Шахеды".