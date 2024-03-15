"Узнает" людей и авто: военкомы получили доступ к системе видеонаблюдения (видео)

Система видеонаблюдения умеет детектировать лица днем и ночью, рассказали проектировщики. Теперь возможностями системы смогут воспользоваться работники военкоматов.

В городе Смела Черкасской области заработала система видеонаблюдения "Безопасный город". В состав системы входят более 80 видеокамер различного назначения, к которым получили доступ все городские службы. Среди ведомств, которые могут использовать возможности камер — работники Территориальных центров комплектования (ТЦК). О событии городской голова Смелы Сергей Ананко рассказал на странице Facebook.

Ананко пояснил, что камеры видеонаблюдения установлены на всех въездах в Смелу и на перекрестках. По его словам, к возможностям системы "Безопасный город" будут иметь доступ военкомы, а также работники Национальной полиции, Патрульной полиции, Службы безопасности Украины, ГСЧС и др.

"Все они смогут использовать данные с камер в своей работе. Много лет шла речь о необходимости внедрения в Смеле системы "Безопасный город". Сейчас могу констатировать — она уже есть и работает", — заявил Ананко.

Систему проектировала и устанавливала компания ООО "Коби". Директор Алексей Выхристюк рассказал об особенностях системы, которой смогут пользоваться военкомы, полицейские и другие ответственные лица:

22 камеры установлены на въездах в Смелу — они умеют распознавать номера машин;

60 камер — обзорные — их установили на улицах.

Обзорные камеры способны "распознавать и детектировать лица пассажиров и водителей, днем и ночью", — пояснил Выхристюк. На презентации, которую он показывал, можно увидеть, что именно распознает система: пол, наличие/отсутствие сумок, рюкзаков, головных уборов, форму одежды, длину и цвет волос, верхнюю одежда и тому подобное.

На презентации системы безопасности в Смеле присутствовали представители служб, которые будут ею пользоваться — внимательно слушали о возможностях "Безопасного города".

Мобилизация в Украине — детали

Отметим, в Украине продолжается всеобщая мобилизация в связи с вторжением РФ в 2022 году. В Верховной Раде рассматривается законопроект об усилении мобилизации, в котором планируют ввести ряд мер для мотивирования украинцев к воинскому учету и службе.

На сегодня законопроект не проголосован во втором чтении: над ними работают народные депутаты в комитетах, — рассказывают политики в СМИ.

Напоминаем, западные издания опубликовали информацию о намерении мобилизовать 500 тыс. украинцев. Украинские чиновники объяснили, что речь идет на самом деле о 330 тыс. человек, которые должны сменить бойцов, воюющих третий год подряд.