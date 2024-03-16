"Цель у нас есть": авиационный эксперт предположил, сколько ракет ATACMS передадут ВСУ

По словам Константина Криволапа, США произвели не менее 2 тысяч дальнобойных ракет с кассетным боеприпасом, однако не все могут быть отправлены в Украину. Вашингтон сначала должен провести ревизию.

Соединенные Штаты Америки могут в скором времени передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS, которые нужны ВСУ для борьбы с российскими оккупантами. Авиационный эксперт Константин Криволап в эфире "Украинского радио" высказался по этому поводу.

По его словам, у Вашингтона на складах может находиться больше тысячи старых образцов этого вида вооружения, которые в перспективе могут оказаться в руках украинских защитников.

Хоть США и произвели около 2 тысяч ракет с кассетным боеприпасом, на такое количество Киеву можно не рассчитывать, ведь часть вооружения была уже использована в других военных операциях, а еще некоторое количество непригодно к использованию.

"Однако много ракет осталось, и американцы пытались их утилизировать. Это около 1100 ракет старых типов. Надо провести серьезную ревизию и оценить условия их хранения. Где-то 30-40% пригодны для использования", — заявил Константин Криволап.

Отдельно авиационный эксперт добавляет, что какую-то часть дальнобойных ракет ATACMS удалось модернизировать. Там поменяли систему наведения, боеприпас и мощность пороховых двигателей.

"Если бы нам дали не 20 ракет, а 100 или больше — это было бы очень хорошо. Ведь цель у нас есть, нам есть куда бить", — подытожил Константин Криволап.

Напомним, 13 марта сообщалось, что Пентагон готов предоставить Украине более мощные ATACMS, о чем написали в The Wall Street Journal. Ракеты дальностью 290 км могут быть предоставлены Киеву, поскольку американские военные теперь могут использовать ракеты следующего поколения Precision Strike Missile, сообщили официальные лица США журналистам.