Как получить отсрочку от призыва: список болезней, с которыми не мобилизуют

Человека могут определить непригодным к прохождению военной службы, если у него диагностировали одну или несколько болезней из перечня, утвержденного в приказе Минобороны.

Во время мобилизации военнообязанные мужчины могут получить отсрочку или полное освобождение от службы из-за различных заболеваний. Подробнее об этом рассказало издание OBOZ.UA.

В частности, это касается граждан, у которых диагностировали заболевания нервной системы и расстройства психики.

Согласно приказу Минобороны "Об утверждении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины", основанием для признания лицо непригодным для мобилизации являются следующие диагнозы:

воспалительные заболевания ЦНС — менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепной и внутризвоночный абсцесс;

системные атрофии, церебральный паралич, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, дистония;

эпилепсия;

болезни периферической нервной системы.

Также лица, имеющие расстройства психики, освобождаются от прохождения военной службы:

стойкие психические расстройства;

расстройства психики и поведения из-за употребления психоактивных веществ — алкоголя или наркотиков;

шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства, аффективные расстройства с часто повторяющимися фазами;

невротические расстройства со стойкими болезненными проявлениями;

поведенческие расстройства со склонностью к повторным длительным декомпенсациям и патологическим реакциям.

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