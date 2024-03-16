Как получить отсрочку от призыва: список болезней, с которыми не мобилизуют
Человека могут определить непригодным к прохождению военной службы, если у него диагностировали одну или несколько болезней из перечня, утвержденного в приказе Минобороны.
Во время мобилизации военнообязанные мужчины могут получить отсрочку или полное освобождение от службы из-за различных заболеваний. Подробнее об этом рассказало издание OBOZ.UA.
В частности, это касается граждан, у которых диагностировали заболевания нервной системы и расстройства психики.
Согласно приказу Минобороны "Об утверждении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины", основанием для признания лицо непригодным для мобилизации являются следующие диагнозы:
- воспалительные заболевания ЦНС — менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепной и внутризвоночный абсцесс;
- системные атрофии, церебральный паралич, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, дистония;
- эпилепсия;
- болезни периферической нервной системы.
Также лица, имеющие расстройства психики, освобождаются от прохождения военной службы:
- стойкие психические расстройства;
- расстройства психики и поведения из-за употребления психоактивных веществ — алкоголя или наркотиков;
- шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства, аффективные расстройства с часто повторяющимися фазами;
- невротические расстройства со стойкими болезненными проявлениями;
- поведенческие расстройства со склонностью к повторным длительным декомпенсациям и патологическим реакциям.
Напомним, исполнительный директор сайта по поиску работы Артур Михно рассказал, что граждане, которые занимают высокие официальные должности могут избежать призыва в ВСУ. Для этого им нужно будет платить значительные налоги.
Ранее сообщалось, что иногда представители ТЦК и СП могут вручить повестку лицу с инвалидностью. В частности, в военкомат могут даже не знать об инвалидности.