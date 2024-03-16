Могла пролежать целый месяц: в Винницкой области нашли боевую часть ракеты Х-101 (фото)

Спасатели подчеркнули, что часть российской ракеты лежала в лесополосе и несла угрозу окружающим. Последний раз ВС РФ применяли крылатые ракеты Х-101 для ударов по Украине в середине февраля 2024 года.

Российские войска продолжают атаковать мирные города из различного вооружения. После обстрелов жители могут находить взрывоопасные предметы. Об одном из случаев рассказали в Telegram-канале Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

15 марта в Винницкой области посреди леса обнаружили боевую часть от ракеты Х-101, которую время от времени использовали российские оккупанты для атак по мирным городам Украины.

Нашли взрывоопасный предмет в лесном массиве Жмеринского района и было принято решение приступить к уничтожению боевой части, которая могла принести немало неприятностей людям.

"15 марта частью пиротехнических работ, подводного и гуманитарного разминирования ГСЧС Украины в Винницкой области уничтожена боевая часть ракеты Х-101", — говорится в сообщении.

В Винницкой области нашли остатки от ракеты Х-101 Фото: ГСЧС

Примечательно, что последний раз в Воздушных силах сообщали о применении ракет Х-101 еще месяц назад. Тогда было сказано: "Ночью 15 февраля 2024 года российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, морского базирования — "Калибр", баллистическими ракетами "Искандер-М"/ KN-23, зенитными управляемыми ракетами С-300, управляемыми авиационными ракетами Х-59".

При этом, достоверно не известно, когда боевая часть ракеты оказалась в лесу и связано ли это с обстрелом, который был 15 февраля.

Напомним, 15 марта ВС РФ нанесли ракетные удары по Одессе. Погибли фельдшер и работник ГСЧС. Известно, что погибшие прибыли на место трагедии для оказания помощи, но ВС РФ нанесли повторный удар. Всего погибли 20 человек.

16 марта в Одесской ОВА уточнили данные о пострадавших после ударов РФ по Одессе. По словам начальника администрации Олега Кипера, 40 человек находятся в больницах после массированного обстрела. В ОК "Юг" добавили, что количество раненых может увеличиться, ведь люди отходят от шока и обращаются за помощью.