"Исключительно из-за твоих амбиций": бойцы РДК и ЛСР обратились к Путину с предложением (видео)

Российские добровольцы объяснили, как президент может остановить страдания мирных людей. Они подчеркнули, что выборы в РФ — это "полный фарс".

Бойцы "Русского добровольческого корпуса", Легиона "Свобода России" и "Сибирского батальона" публично обратились к президенту РФ Владимиру Путину. Соответствующее видео опубликовали в соцсетях.

Добровольцы подчеркнули, что весь мир наблюдает, как Белгородская и Курская области превратились в зону активных боевых действий. В то же время местная администрация препятствует эвакуации мирных жителей.

"В связи с этим, исключительно из-за твоих амбиций, продолжают страдать и гибнуть мирные люди. Мы призываем тебя прекратить этот цирк, подумать о судьбах ни в чем не повинных россиян и позволить эвакуацию гражданских из зоны боевых действий", — обратились к Путину бойцы.

Они назвали президентские выборы в России "полным фарсом", ради которого народ загоняются на избирательные участки "под бомбы и артиллерийские снаряды".

"Ты давно потерял свою легитимность, а при нынешних обстоятельствах исчезла даже видимость избирательного процесса. Всем очевидно, что России нужны немедленные и коренные изменения", — подчеркнули в подразделениях.

Добровольцы объяснили, что России нужна "глубокая трансформация отношений власти с народом" и "откровенный разговор о новых и справедливых общественных правилах". Однако Путину предложили "разговор", если он готов говорить о будущем РФ без диктатуры и авторитаризма.

"Если у тебя еще сохранились мужество и ответственность — выходи с нами на связь удобным для тебя способом", — добавили бойцы.

Напомним, легион "Свобода России" анонсировал массированный обстрел Белгорода. Всех, кто не успел выехать из региона, призвали укрыться в укрытиях.

Бойцы "Русского добровольческого корпуса" предложили губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову встречу и разговор. Добровольцы захватили в плен 25 российских военнослужащих, и нескольких из них готовы отдать.