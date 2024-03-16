"С радостью": Буданов прокомментировал предложение обменять Теткино на Мелитополь (видео)

Глава ГУР оценил бои российских добровольцев на Родине и назвал это "решением внутренних вопросов россиян".

Вести разговоры об обмене оккупированного поселка Теткино в России на оккупированный Мелитополь в Запорожье рано. Об этом в эфире "Мы-Украина" сказал 16 марта глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, российские добровольцы, которые сейчас находятся на территории России, собираются продолжать свою спецоперацию.

"Будут делать все, на что им хватит сил. А как мы видим за последнее время, сил у них достаточно есть. Что будет дальше — покажет время", — сказал он.

Он также оценил бои российских добровольцев на Родине и назвал это "решением внутренних вопросов россиян".

"Да, нам могут больше нравиться одни, меньше нравиться другие. Но что те, что другие — россияне", — сказал глава ГУР.

Кирилл Буданов также прокомментировал предложение бойцов Легиона "Свобода России" обменять Теткино Курской области на Мелитополь.

"Я слышал и видел такой факт. Я бы с радостью, как там будет — увидим. Думаю, что рано для этого", — прокомментировал Буданов.

Ранее доброволец легиона "Свобода России" Алексей Барановский заявил, что они готовы начать переговоры с администрацией президента РФ, чтобы обменять освобожденное российское Теткино на оккупированный украинский Мелитополь.

По его словам, идея Путина "не такая уж и плохая", имея в виду его слова относительно причин освободительной операции на территории РФ.

"Возможно, мы даже примем его предложение и обменяем Теткино на Мелитополь. Думаю, это будет неплохая сделка. Мы готовы начать переговоры с администрацией президента, чтобы осуществить этот обмен, это довольно рабочий вариант", — сказал он.

Напомним, что бойцы "Русского добровольческого корпуса", Легиона "Свобода России" и "Сибирского батальона" публично обратились к президенту РФ Владимиру Путину из-за того, что местная администрация препятствует эвакуации мирных жителей.

Также Легион "Свобода России" анонсировал массированный обстрел Белгорода, а бойцы РДК предложили губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову встречу и разговор. Добровольцы захватили в плен 25 военных РФ, и нескольких из них готовы отдать.