Будут сбивать 1 из 5: до конца марта у Украины закончатся ракеты для ПВО, — The Telegraph

Российские официальные лица заявили, что знают о дефиците боеприпасов у Сил обороны и решили, что "пришло время нанести удар". Украинские источники, со своей стороны, предупреждают, что нехватка ракет для систем ПВО "будет иметь значительное влияние на городские центры Украины".

Украина столкнулась с серьезным кризисом боеприпасов, а ракеты для системы противовоздушной обороны могут закончиться уже к концу месяца. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

В ряде публикаций эксперты выражают обеспокоенность тем, что украинцы теряют способность защититься от ракетных ударов и нападений беспилотников российских оккупантов, как те, что произошли в пятницу, 15 марта, в Одессе, где в результате были убиты 20 человек.

Будут сбивать 1 из 5 ракет

По информации издания, это означает, что вместо того, чтобы пытаться сбить четыре из пяти российских ракет, как это делается сейчас, Украине скоро придется распределить свои системы ПВО на сбивание лишь одной из пяти ракет.

По словам двух украинских чиновников на конференции по безопасности этого года, это будет иметь "значительное влияние на городские центры Украины".

Россия использует дефицит боеприпасов в Украине

Как добавляют журналисты, российские официальные лица заявили, что знают, что у Украины заканчиваются боеприпасы и решили, что "пришло время нанести удар". Вдоль линии фронта на Донбассе войска РФ продолжают сопротивляться и превосходят украинские силы, которые "жалуются на сокращение запасов снарядов".

Однако российский Telegram-канал "Рибар", связанный с Министерством обороны России, сообщил, что украинские силы все еще оказывают жесткое сопротивление и, вероятно, относительно хорошо вооружены.

"У противника достаточно беспилотников. Не только транспортные средства и бронетехника, но даже отдельные солдаты подвергаются сбросам и ударам с беспилотников от первого лица, что указывает на то, что недостатка в оружии нет", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Forbes предположили, что успех Сил обороны Украины в сбивании российских истребителей связан с использованием ценных ракет к Patriot и NASAMS.