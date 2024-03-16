"Будет работать на другом направлении": Игната уволили с должности спикера Воздушных сил

Командующий ВС Николай Олещук поблагодарил Юрия Игната за "огромный объем работы" и результат борьбы с врагом на информационном фронте. Он отметил, что полковник будет оставаться в составе Воздушных Сил.

Полковника Юрия Игната уволили с должности начальника службы связей с общественностью Командования Воздушных Сил ВСУ. Об этом в субботу вечером, 16 марта, сообщил командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram.

По словам Олещука, сегодня он поблагодарит полковника Юрия Игната за продуктивную работу в должности спикера Воздушных сил ВСУ. Именно 16 марта, по словам генерал-лейтенанта, он поблагодарил собрата в пятый раз за его работу на должности.

"Он будет оставаться в составе Воздушных Сил и будет работать на другом направлении не менее успешно. Не сомневаюсь! Где бы я ни был, уверен, еще неоднократно его поблагодарю", — подчеркнул он.

Кроме того, Олещук рассказал, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, он лично благодарил Игната человека "всего дважды в год" — на День рождения и профессиональный праздник.

"За что? За огромный объем работы. А главное — результат борьбы с врагом на информационном фронте! Как в Украине, так и за рубежом... за что и получил заслуженную государственную награду от Президента Украины", — подчеркнул командующий Воздушных сил.

Отметим, что причины такого решения не указываются. На момент публикации материала Юрий Игнат не прокомментировал соответствующее решение.

Напомним, президент страны Владимир Зеленский в воскресенье, 11 февраля, продолжил кадровые перестановки в командовании Вооруженных Сил Украины. Своими указами он сменил руководителей Объединенных сил ВСУ, Десантно-штурмовых войск и Сил теробороны.

Кроме того, 7 марта президент Украины Владимир Зеленский назначил генерала Валерия Залужного на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. МИД направило соответствующий запрос на агреман британской стороне.