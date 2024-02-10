"Не воспринимают близко к сердцу": как реагируют военные на замену Залужного, — ветеран (видео)

Генерал Залужный спокойно оставил должность, хотя мог и "шуметь", отметил советник командующего Нацгвардии Всеволод Кожемяко. Среди возможных изменений, которые ожидают от Сырского — более активное использование офицеров с боевым опытом.

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Экс-главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный спокойно воспринял, что вместо него на должность главкома пришел генерал-полковник Александр Сырский. Между тем в войсках ожидают, что возможны какие-то новые, более эффективные, решения. О реакции бойцов Сил обороны на отставку Залужного советник командующего национальной гвардии, ветеран боевых действий Всеволод Кожемяко рассказал в интервью порталу NV.

Кожемяко пояснил, что на сегодня он не находится на службе в Силах обороны, но общается с военными, которые воюют. По его словам, они спокойно восприняли замену Сырского на Залужного — каких-то сильных эмоций он не наблюдал.

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"Я сейчас нахожусь в зоне боевых действий, и среди военных я не вижу каких-то волн, чтобы кто-то как-то очень близко к сердцу воспринимал перестановки, которые происходят. То есть все в рабочем состоянии находится. Люди восприняли эту новость без радости и без сожаления — просто, как информацию к сведению и работают дальше".

Между тем Залужный, по мнению спикера, отнесся к ситуации "без скандала" и спокойно, хотя и мог действовать совершенно противоположным образом.

"Генерал Залужный поступил очень мудро, спокойно дал дорогу, хотя мог и не давать: мог поднять шум по этому поводу. Но, понимаете, когда меняются такие топовые фигуры, всегда есть какие-то подводные камни", — прозвучало в эфире.

После назначения Сырского за действиями командующего будут "следить", но "все заинтересованы, чтобы у этой новой команды все получилось", отметил Кожемяко. Также советник командующего Нацгвардии перечислил, какие могли бы быть изменения в Силах обороны: например, "изменить подходы к врагу", "назначить новых командиров с полей".

Отставка Залужного — как происходили события

Отметим, 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил об увольнении Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него на должность назначили командующего Сухопутными войсками генерал-полковника Александра Сырского.

Сырский опубликовал сообщение, в котором очертил ближайшие планы относительно Сил обороны. Один из вопросов, которым он будет заниматься, — это пересмотрит штат ВСУ и выяснит, почему там две трети людей — в штабе, а не на фронте.

Напоминаем, 10 февраля Фокус рассказывал о дебатах в Сенате во время очередного обсуждения финансирования для Украины: некоторые сенаторы указывают, что деньги нужны срочно, чтобы помочь новому главнокомандующему. Тем временем в Германии предсказывают, какой будет волна беженцев в случае, если Россия победит и разрушит Украину.