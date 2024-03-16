В Бердянске шумно: на избирательном участке сдетонировала самооборона взрывчатка

Председатель Бердянской МВА Виктория Галицина сообщила, что одиночный взрыв местные слышали на территории гимназии, вблизи которой находился один из избирательных участков, где уже завтра ждали людей.

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремел взрыв, вероятно, на избирательном участке. Об этом вечером в субботу, 16 марта, сообщила глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина.

"Местные сообщают, что слышали одиночный взрыв. Похоже, что в Бердянской гимназии № 2, которая еще известна как школа № 10 произошел неприятный для оккупантов инцидент", — заявила глава МВА.

По данным бердянцев, вблизи этой гимназии находился один из избирательных участков, где уже в воскресенье, 17 марта, ждали людей.

Впоследствии горожане сообщили, что на место взрыва уже прибыла пожарная машина и скорая помощь.

Что о взрыве говорят оккупанты

В Telegram-канале оккупационной администрации Бердянска сообщили, что в жилом районе города произошел взрыв.

"Преступная киевская власть не оставляет попыток запугать россиян во время проведения выборов", — говорится в сообщении.

По информации в заметке, в субботу вечером в Бердянске якобы сдетонировало самодельное взрывное устройство. В оккупационной администрации заявили, что обошлось без пострадавших, а на месте взрыва работают службы экстренного реагирования и правоохранительные органы.

Напомним, ранее пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщила, что в оккупированном Бердянске 6 марта ликвидирована коллаборантка Светлана Самойленко, которая организовывала псевдовыборы на оккупированных территориях Запорожской области.