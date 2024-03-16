"Не планирует приехать": Макрон уклонился от вопроса о возможном аресте Путина во Франции (видео)

По словам французского лидера, он готов выслушать предложения президента РФ, если тот вдруг решит позвонить ему.

Французский президент Эмманюэль Макрон ушел от ответа на вопрос о возможном аресте главы Российской Федерации Владимира Путина в случае его визита во Францию. Соответствующий вопрос Макрону задали журналисты во время интервью в эфире телемарафона.

"Этот вопрос не на повестке дня. Он не планирует приехать", — сказал Макрон в ответ журналистам.

Возьмет ли Макрон трубку, если ему позвонит Путин

Кроме того, Макрон заявил, что готов выслушать предложения Путина, если он вдруг решит позвонить ему, ведь французский лидер чувствует, что это его "ответственность".

"Я считаю, что роль Франции — это быть "нервом войны", как об этом говорил Черчилль. С одной стороны, передать Украине все необходимое, но одновременно способствовать, чтобы была деэскалация. Нам нужно выйти на устойчивый, стойкий и справедливый мир. И именно поэтому, если он захочет что-то сказать — я послушаю его предложения", — подчеркнул Макрон.

Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина

Напомним, 17 марта 2023 года суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, считая его виновным в незаконной депортации тысяч детей из Украины.

Поэтому, если российский лидер приедет в одну из стран-членов Международного уголовного суда, его должны арестовать. В России заявили, что такое решение якобы не имеет для страны и ее президента никаких юридических последствий.

Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова подчеркнула, что страна не подписывала Римский статут Международного уголовного суда и не обязана подчиняться его решениям.

Кроме этого, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ордер на арест Владимира Путина является "ничтожным" с правовой точки зрения. А именно установление вопроса об ответственности российского лидера является неприемлемым.

Напомним, в сентябре 2023 года Министерство внутренних дел России объявило в розыск главу Международного уголовного суда Петра Хофманского, который выдал ордер на арест Путина, а также его заместителя Лус Дель Кармен Ибаньес Каррансу и судью Бертрама Шмитта.