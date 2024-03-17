"Пусть знают, что должны": Трамп призвал дать Украине помощь в долг (видео)

Выступая в Огайо, экс-президент США также назвал украинского лидера "одним из величайших продавцов", который якобы всегда уезжает с деньгами "в кармане".

Бывший президент США Дональд Трамп выступил против предоставления военной помощи Украине. Он призвал выдать Киеву деньги исключительно в долг при условии возврата. Об этом он сообщил во время выступления на митинге "Buckeye Values PAC" в Дейтоне, штат Огайо.

Он отметил, что США столкнулось с войной между Россией и Укроиной, которую предстоит решить.

"Еще до того, как я прибуду в Овальный кабинет, вскоре после того, как мы выиграем президентские выборы, я столкнусь с ужасной войной между Россией и Украиной. Мы восстановим мир силой, ведь нам нужен мир", — сказал бывший американский лидер.

Кроме того, Дональд Трамп заявил, что он готов выдать деньги Украине только в долг.

"Давайте им деньги в долг. В долг! Пусть знают, что должны. Не надо просто дарить им чек на 60 миллиардов", — сказал он.

Американский политик также заявил, что президент Украины является "великим продавцом" и всегда уезжает с деньгами "в кармане".

"Зеленский — один из величайших продавцов в истории! Всякий раз, когда он сюда приезжает, он потом уезжает с 50-60 миллиардами в кармане. У меня лично так никогда не получалось. Он гораздо круче меня продает", — заявил Трамп.

Смотреть с 01:23:00

Позиция Трампа о войне в Украине: что известно

В СМИ сообщали, что американский политик-республиканец Дональд Трамп хочет принудить Украину к переговорам с Россией, если победит на выборах президента США. Как рассказал неназванный советник Дональда Трампа, обещание прекратить военную помощь от США может заставить Украину сесть за стол переговоров, в то время как угроза увеличения помощи со стороны Вашингтона Киеву может подтолкнуть уже Россию начать серьезный диалог.

Также обозреватель The Washington Post Макс Бут заявил, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп не только выражает симпатии к России, но также проявляет антиукраинские настроения.

Также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Дональд Трамп пообещал, что если он снова станет главой Белого дома в ноябре 2024 года, то он не будет давать денег Украине.