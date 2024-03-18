9 прилетов по промышленным объектам: ВС РФ ночью массированно ударили по Кировоградщине (фото)

Атака дронами привела к повреждениям 11 жилых домов и 5 предприятий, одно из них — критическое. Местные власти впоследствии отредактировали сообщение о ночном ударе Shahed и убрали упоминание о попадании в инфраструктуру.

В ночь на сегодня российские войска совершили очередную атаку дронами-камикадзе по Украине. Среди прочего, есть информация о 9 прилетах по пяти промышленных объектах на территории Кировоградской области. Об этом руководитель Светловодской городской территориальной общины Андрей Малицкий написал на своей странице в Facebook.

По его словам, в результате вражеского обстрела ночью 18 марта одно из предприятий получило критические повреждения. При этом нет погибших среди мирного населения.

В то же время из-за обстрела шахедами на Кировоградщине также пострадала гражданская инфраструктура, а именно — повреждены жилые дома.

"Известно о 9 прилетах по промышленным объектам. Согласно предварительным данным, 11 жилых домов и 5 предприятий получили повреждения, причем одно из них — критически. Жертв нет", — написал Малицкий.

Отдельно чиновник написал, что на месте событий уже прибыли все соответствующие подразделения, в том числе спасатели. Они визуально обследовали окружающую территорию и близлежащие дома.

Стоит заметить, что вчера, 17 марта, в 23:42 Малицкий сообщал, что дроны атакуют Светловодскую общину. Также сегодня примерно в 00:18 он написал о приближении еще двух групп шахедов, а менее чем за час сюда летели еще два вражеских ударных беспилотника.

Более того, топ-чиновник несколько раз редактировал свое сообщение о последствиях ночной атаки БПЛА. Сначала Малицкий сообщил о 9 прилетах по объектам промышленности, в результате которых также повреждения получили жилые дома. Впоследствии руководитель территориальной общины отредактировал сообщение и убрал информацию о попадании.

Напомним, что 12 марта авторы Telegram-канала "Полковник ГШ" сообщали, что россияне начали устанавливать видеокамеры на иранские дроны. Это помогает им в реальном времени видеть работу украинской ПВО.

Также под атаку шахедами 6 марта попала Сумская область. Обстрелы оккупантов привели к повреждениям гражданской инфраструктуры.