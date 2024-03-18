ЕС выделил $560 млн оружейным компаниям на увеличение производства боеприпасов для Украины

Львиную долю финансирования получат производители взрывчатых веществ и пороха — 124 млн евро и 248 млн евро, соответственно. Среди них такие компании, как Rheinmetall, Nexter, Nammo и Eurenco.

Европейский союз назвал ряд местных компаний, производящих боеприпасы, которым он выделит почти 560 млн долларов. Финансирование направлено с целью увеличения производства в попытке довести ежегодный объем выпуска снарядов ЕС до двух миллионов в год к концу 2025 года. Об этом сообщает Defense News.

Отмечается, что оружейные компании "стоят в очереди" на получение средств для инвестирования в свои предприятия, чтобы ускорить производство снарядов для поставок в Украину, которая продолжает войну с российскими агрессорами.

При этом европейские чиновники признали, что не выполнили обещание, данное в марте 2023 года, поставить на нужды ВСУ 1 млн артиллерийских боеприпасов в течение года. Так глава европейской дипломатии ЕС Жозеп Боррель сказал, что вместо миллиона снарядов страны коалиции передадут к марту 2024 года всего 524 000 снарядов — это 52% от обещанной партии.

"Эти снаряды будут поставлены в рамках первых двух этапов так называемого плана ASAP, предусматривающего использование 2 млрд евро для скупки существующих европейских запасов и новых совместных закупок у производителей ЕС", — отметили обозреватели.

В пятницу, 15 марта, была объявлена третья фаза ASAP выделение 513 млн евро на помощь компаниям в улучшении оборудования, а также совместное финансирование инвестиций с участием частного бизнеса, что должно довести общий объем инвестиций до 1,4 млрд евро.

Львиную долю финансирования получит производство взрывчатых веществ и пороха — 124 млн евро и 248 млн евро, соответственно. А в перспективе по мере устранения узких мест в поставках ежегодный объем производства взрывчатых веществ в ЕС увеличится более чем на 4300 тонн, а пороха — на 10 000 тонн.

Среди компаний, подавших заявки и получивших средства на увеличение производства взрывчатых веществ, — греческая Hellenic Defence Systems, словацкая MSM Export, норвежская Chemring Nobel, французская Eurenco France, шведская Eurenco Bofors и венгерская N7 Holding.

Среди 17 фирм, подавших заявку и получивших деньги на увеличение производства порохов, — компании Rheinmetall, Nexter, Nammo и Eurenco.

Важно Швеция поддержала инициативу Чехии и предоставит 30 млн евро на закупку боеприпасов для Украины

Напомним, Португалия предоставит 100 млн евро на чешскую инициативу по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины. К ней присоединились несколько европейских стран.