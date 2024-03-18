Без тестовых режимов: РФ готова провести тотальную мобилизацию в оккупации

По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, противник незаконно включил захваченные области Украины в свой Южный военный округ. Теперь все процессы будут проходить в рамках российской бюрократии.

Российские оккупанты продолжают использовать мирное население временно оккупированных территорий в собственных целях. Теперь там может начаться полноценная мобилизация. Об этом заявил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко в эфире телеканала "Еспресо.TV".

По его словам, несколько недель назад россияне переформатировали военные округи, куда незаконно включили украинские территории. Также там возобновили ведение так называемого воинского учета.

"Скрытая мобилизация под призывные мероприятия. Первая волна уже была осенью на оккупированных территориях, в том числе и в Мариуполе примерно 53 мужчины забрали. А вот сейчас оно начнется мощно, именно поэтому они сейчас уточняют данные, потому что под призыв подпадают все мужчины от 18 до 30 лет. Понятно, где мы их достаточно быстро увидим. И на этот раз будет действительно очень большая волна", — говорит Петр Андрющенко.

Что касается украинских регионов, то они теперь якобы входят Южный военный округ России. Это значит, что призыва фактически будет осуществляться в рамках российской бюрократии.

Если еще осенью оккупированные территории Донецкой и Луганской областей были сами по себе, то сегодня россияне будут считать эти земли своими полноценно, хоть это и не соответствует действительности.

"То есть это будет по-настоящему и без всяких тестовых режимов. Это означает, что все мужчины, например, в Мариуполе от 18 до 30 лет подпадают под призыв, потому что ни один из них не служил в российской армии. Мы об этом предупреждали, вот оно наступило. Теперь Путин это может делать безоглядно и при абсолютной поддержке другого населения", — подытожил Петр Андрющенко.

Напомним, 27 февраля военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснял мобилизацию РФ на оккупированной территории. По его словам, местное население ненадежно, но определенные мобилизационные процессы могут быть организованы в первую очередь для добровольцев.