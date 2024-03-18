Двойной обстрел Николаева: Ким уточнил информацию о жертвах и пострадавших

Россияне атаковали инфраструктурный объект, также повреждены жилые дома и инфраструктура.

Из-за российской ракетной атаки российских оккупантов по Николаеву вчера, 17 марта, один человек погиб, еще девять получили ранения. Об этом в своем Telegram сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Чиновник отметил, что в 13:55 и 14:07 российские захватчики, применив баллистические ракеты, атаковали объект инфраструктуры в Николаеве. Для атаки россияне выпустили две ракеты с временно оккупированного Крыма, скорее всего, речь идет об "Искандер-М". В результате обстрела один человек умер в медицинском учреждении, еще девять, в том числе один ребенок, получили ранения. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, руководитель ОГА добавил, что известно о повреждении частных и многоквартирных домов, гражданских автомобилей. Также есть информация о разрушении участков сети наружного освещения, части трамвайных путей и контактной сети. Соответствующие службы проводят восстановительные работы.

Виталий Ким отметил, что 17 марта в 11:39 в акватории Очаковской громады в Николаевском районе фиксировались вражеские обстрелы из артиллерии. В результате этого пострадавших нет.

Во время вчерашней воздушной тревоги Ким заявил, что удар российской армии по Николаеву был осуществлен с того же места, что оккупанты запустили ракеты по Одессе 15 марта. В то же время в сообщении Сил обороны юга Украины речь шла о том, что россияне во время атаки по Николаеву повторили тактику действий при атаке по Одессе, запустив цели в одно и то же место. Жертвами тогдашней атаки стал 21 человек, еще десятки находятся в больницах.

Напомним, что сегодня во время телемарафона спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал, почему российская армия наносит двойные удары по украинским городам.