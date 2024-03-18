Танки, БМП и личный состав: озвучены потери ВС РФ за время рейдов (инфографика)
По информации добровольцев, личный состав ВС РФ деморализован из-за колоссальных потерь. Все они стали бессмысленными жертвами амбиций главы Кремля.
На территории пограничных российских регионов уже практически неделю проходят рейды добровольцев. В результате противник понес колоссальные потери. Об этом сообщили в Telegram-канале Легиона "Свобода России".
По информации подразделения, на территории Курской и Белгородской областей россияне теряли как личный состав, так и технику. Ко всему этому вражеское моральное состояние на особо низком уровне.
"Кремлевские солдаты деморализованы массовой гибелью своих сослуживцев, которые стали бессмысленными жертвами больных путинских амбиций", — говорится в сообщении.
Если учитывать личный состав, то за практически неделю боев Россия потеряла безвозвратно 613 военнослужащих. Еще 829 человек были отнесены к санитарным потерям, а 27 бойцов ВС РФ оказались в плену.
Уничтожено также немало техники и в Легионе "Свобода России" перечислили ее:
- 7 танков (в т.ч. три Т-72, один Т-72БЗ);
- 20 БМП (в т.ч. БМП-2, БМП-3);
- 6 гаубиц Д-30;
- 4 БТР;
- 4 миномета;
- 2 МТ-12 "Рапира";
- 2 2С19 "Мста-С";
- 2 БПЛА ZALA;
- 1 БМ 21 "Град";
- 1 СПГ;
- 1 комплекс "Муром";
- 1 станция РЭБ;
- 1 ретранслятор;
- 2 единицы бронированных автомобилей техники;
- 2 единицы инженерной техники (экскаваторы);
- 57 единиц различной автомобильной техники (тяжелой и легкой).
На этом потери россиян не закончились. Из строя удалось также вывести:
- 1 танк Т-80ПВМ;
- 1 танк Т-72;
- 1 БМП;
- 1 БМ 21 "Град";
- 2 МТ-ЛБ;
- 1 Мста-Б;
- 1 ТОС-2;
- 1 БМ 21 "Град";
- 1 2С1 "Гвоздика";
- 1 станция РЭБ;
- 1 бронированный автомобиль;
- 20 единиц различной автомобильной техники (тяжелой и легкой).
Легиону "Свобода России" удалось не только наделать шума в пограничных регионах, но и принести эффективный результат. Ко всему, что было перечислено выше, можно добавить уничтожение или повреждение мест сосредоточения личного состава ВС РФ, склады боекомплекта, блиндажи, вышки с антенными комплексами, мост в населенном пункте Горьковский и так далее.
"Но наибольший ущерб получил имидж Путина как фигуры, которая якобы может сохранять под контролем ситуацию в стране. Путин привел войну в Россию. Российские города пылают, путинская военная машина превращена в пепел, кремлевская артиллерия стирает с лица землю одну русскую деревню за другой. А самое главное то, что Путин пожирает жизни людей — солдат и гражданских — исключительно во имя сохранения своей персональной власти", — говорится в сообщении.
Всех россиян, которые желают как можно быстрее закончить войну, ЛСР призвал стать частью подразделения и вернуть мир в страну.
Напомним, 14 марта сообщалось, что российские власти препятствуют эвакуации местного населения из Белгородской области и это подтвердили в Главном управлении разведки Министерства обороны (ГУР МОУ).
15 марта сообщалось, что за ночь из Курской и Белгородской областей выехали более 7600 автомобилей. По данным Легиона "Свобода России", огромное количество россиян воспользовались рекомендацией и обезопасили себя от последствий рейда.