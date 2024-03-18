Пять линий траншей, минные поля и "зубы дракона": ВСУ готовятся к наступлению ВС РФ, — СМИ

Журналисты отмечают, что на всей линии восточного фронта украинские командиры жалуются на нехватку личного состава в противовес тому, что Россия, видимо, бесконечно может перебрасывать резервные подразделения на нужное направление.

Вдоль линии фронта бойцы Сил обороны Украины возводят противотанковые рвы, линии обороны и устанавливают "зубы дракона", чтобы не пропустить российских оккупантов дальше в Украину. Об этом в материале The Sunday Times пишет военный корреспондент Кэтрин Филп, побывавшая в Купянске.

Как отмечает журналистка, управляемые российские бомбы опустошают фронт и наносят непоправимый ущерб ВСУ.

"Украинские солдаты столкнулись с новой опасной угрозой: так называемыми управляемыми бомбами — модифицированными бомбами советских времен, оснащенными "умными крыльями", которые превращают их в управляемые ракеты. Сбрасываемые с самолетов, летающих над территорией, контролируемой Россией, они представляют собой новую смертельную угрозу, для борьбы с которой Украина плохо оснащена, как бы сильно или медленно она ни укрепляла свои фронты", — замечает корреспондент.

Она ссылается на слова Максима Жорина, заместителя командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, который в своем телеграм-канале описал воздействие этих боеприпасов таким образом: ежедневно 60-80 фугасных бомб врезаются в украинские позиции в Авдеевке.

"Эти бомбы полностью уничтожают любую позицию. Все здания и сооружения просто превращаются в котлован после попадания всего одной", — рассказывает Жорин.

Новые оборонные линии

Вместе с тем, замечает Филп, украинские военные все равно не теряют надежды, что новая сеть обороны предотвратит любое наступление врага. Не сумев в ходе прошлогоднего контрнаступления прорвать сильно укрепленную оборону России, Украина теперь строит собственные длинные линии глубоких траншей, минных полей и "зубов дракона", чтобы заманить в ловушку российские танки, которые могут попытаться прорваться и вернуть захваченную территорию, которую удерживали в первый год полномасштабной войны.

"Купянск, который был оккупирован русскими более шести месяцев 2022 года, — одно из таких мест. Пять линий траншей, минных полей и "зубов дракона" протянулись на две мили за линией фронта, где украинские солдаты противостоят своим российским противникам", — напоминает журналистка.

Однако, хотя украинцы и должны обеспечить новые боевые позиции и оборону, если они отступят, пишет Филп, они все равно не сравнятся с 1500-килограммовыми авиабомбами, уничтожающими фронтовые войска с момента их первого появления около трех месяцев назад.

"Масштабы их разрушительной силы были убедительно продемонстрированы в боях за Авдеевку", — констатирует корреспондент.

За пределами Вовчанска, на северной границе Украины с Россией, строительство новых линий обороны инспектирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Хотя президент Украины Владимир Зеленский высоко оценил усилия Харькова, совместных усилий по укреплению фронта таким образом все равно мало.

"Отчасти это связано с политическими причинами: строительство оборонительных сооружений за такими прифронтовыми городами, как Часов Яр, расположенными неподалеку от Бахмута, равносильно объявлению об их потере. Уже сейчас есть опасения, что российские оборонительные сооружения, которые остановили попытку контрнаступления Украины в 2023 году, могут превратиться в фактические границы, если поддержка Украины со стороны Запада ослабнет или ее армия не найдет способа оттеснить их назад", — напоминает колумнистка .

Голод не только снарядный

На всем протяжении восточного фронта, от Харькова на севере до Донецка на юге, командиры жалуются на нехватку живой силы в противовес кажущейся бесконечной способности России перебрасывать войска. Несмотря на гибель ЧВК "Вагнер", Россия по-прежнему использует пленных в качестве первой линии фронтовых бойцов, неся огромные потери, но, похоже, без особого политического резонанса.

"Мы воюем не так. Моя задача — вернуть своих солдат живыми, а не по частям и не в гробах", — говорит Илья, командир пехоты на Купянском фронте.

Константин Вахрамеев, командир харьковского батальона Национальной гвардии, отмечает, что в лесистой местности Харьковщины самое надежное оружие — беспилотники.

"Украинские войска научились использовать беспилотники, управляемые из-за линии фронта, для наблюдения и атаки российских позиций. Но мы не сможем выиграть эту войну только с их помощью", — предупреждает он.

Российская сторона не только начала собственное массовое производство беспилотников в дополнение к десяткам тысяч, поставляемых Китаем, но и пользуется услугами Starlink Илона Маска, направляя импорт терминалов через такие места, как Казахстан, чтобы обойти санкции.

Вахрамеев меньше обеспокоен захватом Россией нескольких миль открытых сельскохозяйственных угодий, чем падением таких городов, как Авдеевка.

"Отбить город гораздо сложнее. Там есть здания, есть подвалы, из которых можно сражаться. А нападать гораздо сложнее, чем обороняться", — уверен он.

Россия сегодня обратила свой взор на Часов Яр — следующий город на западе, который открывает путь к Краматорску и дальше.

"Ситуация там очень плохая и ухудшается с каждым днем. Единственный ответ — это боевые самолеты, которые могут сами наносить удары по российским аппаратам", — говорит Виталий Овчаренко, офицер спецназа, расквартированного там.

Филп замечает, что потеряв превосходство в воздухе в самом начале вторжения, Россия отвоевывает его с помощью упомянутых уже многочисленных модифицированных бомб, сбрасываемых самолетами, которым не нужно входить в воздушное пространство, контролируемое Украиной.

"При этом украинские системы ПВО настроены на обнаружение характерной траектории ракет и реактивных снарядов, а не тяжелых железных авиабомб, которые практически невозможно сбить", — рассказывает корреспондент.

И хотя в 2023 году Соединенные Штаты наконец-то приняли решение о предоставлении Украине самолетов F-16, обучение и логистика замедлили сроки их развертывания.

"В первом транше, который поступит в конце этого года, вероятно, будут готовы к развертыванию только шесть пилотируемых самолетов. И это не может произойти достаточно быстро", — говорит Вахрамеев.

Напомним, что, по словам Джона Кирби, координатора стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США, ВСУ вынуждены отступать на вторую и третью линии обороны, так как заканчиваются боеприпасы.

Также в Запорожской области вблизи села Работино Силы обороны ликвидировали почти 300 псковских десантников ВС РФ.