Shahed атаковали Хмельницкую область: есть разрушения и пострадавшая, детали

Женщина в Хмельницкой области получила травмы правого плеча и лица. Ее госпитализировали в больницу.

Силы противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины обезвредили один БПЛА типа Shahed во время российской атаки ночью. Подробности сообщил 18 марта Сергей Тюрин, первый заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации, в Facebook.

Ликвидация вражеского БПЛА состоялась во время сигнала "Воздушной тревоги". В результате атаки пострадала жительница Хмельницкой области 1976 года рождения. Женщина получила травмы правого плеча и лица. Она была госпитализирована в больницу, где ей оказывают соответствующую медицинскую помощь.

Кроме того, есть повреждения частного дома. Подробности повреждений он не назвал.

Сергей Тюрин также 17 марта назвал результаты работы ПВО за неделю. Он рассказал о том, что украинские защитники уничтожили шесть БПЛА типа "шахед".

Атака ракетами и "шахедами" 18 марта

Вечером 17 февраля войска РФ атаковали территорию Украины беспилотными летательными аппаратами Shahed. Кроме того, зафиксировали пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией РФ в Харьковской и Сумской областях.

В 20:56 в командовании заявили, что "шахеды" наблюдались в Винницкой, Черкасской и Житомирской областях, движутся в северо-западном направлении. Впоследствии об угрозе предупредили и в Ровенской и Хмельницкой областях.

В 21:34 в Воздушных силах предупредили об угрозе БПЛА в Черновицкой области и движение ударных беспилотников в направлении Волынской области.

В Кировоградской области атака дронами привела к повреждениям 11 жилых домов и 5 предприятий, одно из них — критическое. Местные власти впоследствии отредактировали сообщение о ночном ударе Shahed и убрали упоминание о попадании в инфраструктуру.

Напомним, 18 марта координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Джон Кирби заявил, что из-за промедления с военной помощью Украине меняется положение на фронте. По его словам, помощь Украине не затрагивает национальную безопасность США, поскольку американская оборонная промышленность пополняет запасы.