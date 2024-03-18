Продвигают мирные переговоры: Пекин назвал несправедливой критику за помощь России

По словам китайского дипломата Ван Шитина, Пекин якобы не передает вооружение сторонам "конфликта".

В Китае заявили, что они не осуществляют продажи летального оружия участникам вооруженных конфликтов, поэтому критика Пекина за его помощь Москве якобы является необоснованной. Об этом заявил посол Китая в Швейцарии Ван Шитин, передает издание Neue Zuercher Zeitung.

"Я считаю эту критику Китая неоправданной и очень несправедливой. С самого начала конфликта Китай всегда поддерживал мирные переговоры", — сказал он.

По его заявлению, председатель КНР Си Цзиньпин провел несколько разговоров по телефону с президентами России, Владимиром Путиным, и Украины, Владимиром Зеленским. Кроме того, состоялись обсуждения с президентом США, Джо Байденом, президентом Франции, Эмманюэлем Макроном, и канцлером Германии, Олафом Шольцем.

Он отметил встречу министра иностранных дел Китая Ван И с российским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой на конференции по безопасности в Мюнхене. В ходе встречи Ван И подчеркнул, что "Китай не осуществляет продаж летального оружия в регионы конфликтов и участникам конфликтов".

"Китай активно продвигает мирные переговоры с самого начала кризиса. Мы очень надеемся, что мир будет скоро восстановлен и объективное решение будет найдено быстро", — сказал он.

Напомним, что представитель Китая при ООН Гэн Шуан во время заседания Совета безопасности 15 марта заявил, что Украина и РФ могут начать мирные переговоры, условия для которых готова предоставить Китайская народная республика. В КНР уверены, что конструктивно помогут проведению таких переговоров.

А весной 2023 года КНР обнародовало свои предложения по завершению российско-украинской войны. Согласно этому плану, Украина должна согласиться на потерю территорий, а после этого можно восстанавливать действие международных законов.