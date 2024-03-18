Более 7 тыс. контейнеров: КНДР регулярно отправляет в РФ оружие, — Минобороны Южной Кореи

По данным южнокорейского министра обороны, Северная Корея изначально полагалась на корабли, но в последнее время все чаще использует железные дороги для трансграничных поставок вооружения.

С Начала прошлого года Северная Корея доставила в Россию приблизительно 7 тысяч контейнеров, содержащих боеприпасы и прочее военное снаряжение. Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик, сообщает издание Sky News.

Он высказал это заявление во время пресс-конференции, которая состоялась вскоре после того, как южнокорейские военные сообщили о запуске Северной Кореей баллистических ракет малой дальности в восточные воды страны.

Ранее США и Южная Корея выдвигали обвинения в адрес Северной Кореи, утверждая, что она поставляла снаряды и другие военные помощи России в период военных действий. Тем не менее, как Россия, так и Пхеньян отвергают эти утверждения.

Шин отметил, что вначале Северная Корея основывалась на морских судах для трансграничных поставок оружия, но в последнее время она все чаще предпочитает использовать железные дороги.

По его словам, Пхеньян, вероятно, получил более 9 тысяч контейнеров помощи в обмен на военную поддержку. —

Напомним, в отчете Института изучения войны от 2 марта говорится, что поставки северокорейского оружия в Россию по морю, судя по всему, поставлены на паузу с середины февраля этого года. По информации аналитиков, российские корабли, участвующие в переправке по морю северокорейских боеприпасов и вооружений, не заходили в порт Северной Кореи "Расон" с 12 февраля.

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины от 7 марта, Северная Корея передала России 1,5 миллиона артиллерийских снарядов с момента прошлогодней встречи Ким Чен Ына и Влдадимира Путина. Заместитель начальника ведомства Вадим Скибицкий также отметил, что этим боеприпасам более полувека и половина из них непригодны к применению.