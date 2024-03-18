Россия не в состоянии закрыть свою границу: началось формирование серых зон, — Коваленко

По мнению обозревателя Александра Коваленко, у Кремля критически не хватает ресурсов в Украине, чтобы выделить достаточно сил для более надежного прикрытия границы. Москва не может позволить себе выделить от 60 до 80 тысяч дополнительных военнослужащих с необходимым вооружением для того, чтобы защитить приграничную зону.

Неделю назад "Русский добровольческий корпус", Легион "Свобода России" и другие подразделения, состоящие из россиян, готовых бороться с режимом Владимира Путина, начали новую волну активных действий в зоне приграничной территории. Эти действия оказались более масштабными и длительными, чем в 2023 году. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Алксандр Коваленко рассказал изданию OBOZ.UA, насколько далеко могут зайти боевые действия на территории РФ, и почему Россия не в состоянии контролировать свою границу.

Как Россия "охраняет" свою границу

Границу РФ с Украиной российскими войсками фактически не прикрыта. Группировка, ответственная за охрану границы, состоит примерно из 35 тысяч военнослужащих и до тысячи резервистов. Общее число можно оценить примерно в 45 батальонных тактических групп (БТГр), отмечает обозреватель.

Вооружение этой группировки включает около 200 танков, 600 боевых бронированных машин, 800 артиллерийских систем и немного более полусотни РСЗО. Это не соответствует нормам для 45 БТГр, предназначенных для эффективного выполнения боевых задач, подчеркнул Коваленко.

Например, стандартное вооружение такой группировки должно включать 495 танков, 1485 боевых бронированных машин и 540 артиллерийских систем (последние даже избыточны из-за необходимости регулярных обстрелов приграничных сел и городов).

Группировка, ответственная за охрану границы, делится на три части: "Брянск", "Курск" и "Белгород". Каждая из них имеет разную численность и боеспособность при отражении военных угроз. Например, наименее боеспособные – это "Курск" и "Брянск", в то время как "Белгород" имеет наибольшую численность (около 17,5 тысячи человек) и лучшее вооружение (более 100 танков, 350 бронемашин, более 450 артиллерийских систем).

Однако и этого недостаточно для контроля за более чем 750-километровым участком границы, говорится в материале издания.

"Границу, которую можно смело называть линией фронта протяженностью более 750 км, должны удерживать 45 недоукомплектованных БТГр. Это, мягко говоря, даже для полностью укомплектованной БТГр перебор с функционалом в четыре раза – удерживать 16 км фронта в обороне", — пишет издание.

Однако Россия не в состоянии изменить ситуацию. У нее критически не хватает ресурсов в зоне боевых действий в Украине, чтобы выделить достаточно сил для более надежного прикрытия границы. Москва не может позволить себе выделить от 60 до 80 тысяч дополнительных военнослужащих с необходимым вооружением. Однако рейдовые группы – могут.

Рейды на территорию России

"То, что мы сейчас можем наблюдать вдоль границы с Россией, это вовсе не поход на Москву и даже не попытка освобождения от путинского ига Белгорода. У этих действий достаточно определенный и легко узнаваемый функционал диверсионно-разведывательных групп. Причем если в 2023 году это была проба пера, то сейчас это полноценный пролог. Но пролог к чему?" — говорится в статье.

Карта приграничья России, опубликованная РДК для организации гумманитарного корридора

Пользуясь недостаточной защищенностью границы и неспособностью российских силовиков эффективно реагировать на угрозы в ближней приграничной зоне, рейдовые группы постепенно создают здесь серые зоны. Эти зоны будут расширяться, охватывая близлежащие села. Среди них можно назвать Козинку, Заречье Второе, Горьковский, Теткино (хотя для быстрого захвата последнее слишком велико, указывает обозреватель).

Есть села, которые, после того как серые зоны будут поглощены, станут плацдармами для РДК, легиона "Свобода России" и других российских добровольцев. Примером подобных действий являются Крынки на левом берегу Херсонской области, которые сначала превратились в "серую зону", а затем в плацдарм для украинских сил.

"Только в случае с территорией РФ это будет плацдарм РДК, легиона "Свобода России" и прочих россиян с холодной головой и горячим сердцем", — подчеркнул Коваленко.

В конечном итоге целью рейдов добровольцев может стать создание вдоль границы с Украиной (с российской стороны) буферной демилитаризированной зоны глубиной до 10 км или больше.

"Но пока об этом рано говорить, поскольку мы наблюдаем еще только за прологом, а не за первой главой", — добавил Коваленко.

Что из этого следует

Россия не в состоянии контролировать границу с Украиной. Ей просто не хватает необходимых ресурсов, которые сосредоточены в зоне боевых действий в Украине. Это может привести к расширению рейдовых действий и созданию серых зон вдоль границы с Россией.

Такие действия будут оказывать давление на российское командование, которое в конечном итоге может быть вынуждено перераспределить свои ресурсы из зоны боевых действий в Украине для укрепления охраны границы. Однако это не обязательно приведет к успеху, как это было в случае с Крынками.

В настоящее время у российского командования нет единого действенного решения для проблемы приграничной безопасности, что создает для него неудобное положение как с тактической, так и с репутационной точек зрения, резюмирует издание.

Напомним, бойцы "Русского добровольческого корпуса" предложили губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову встречу и разговор. Добровольцы захватили в плен 25 российских военнослужащих, и нескольких из них готовы отдать.

15 марта бойцы Русского добровольческого корпуса" показали работу в тылу врага в Белгородской области РФ. Добровольцы сняли обстановку и показали своих бойцов из разведгруппы.

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал бои, которые ведут бойцы Легиона "свобода России", "Русского добровольческого корпуса" и "Сибирского батальона" на территории Курской и Белгородской областей. Глава государства заявил, что ПВО России якобы отражает до 95% атак.